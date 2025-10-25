  1. Clienti privati
Italia Ruba dei reperti dagli scavi a Pompei, denunciato un turista americano

SDA

25.10.2025 - 12:30

Non è la prima volta che un turista ruba reperti antichi dal sito archeologico di Pompei. (immagine d'archivio)
Non è la prima volta che un turista ruba reperti antichi dal sito archeologico di Pompei. (immagine d'archivio)
Keystone

«Volevo portarmi a casa un ricordo». Così si è giustificato un turista statunitense con i carabinieri che lo hanno denunciato per aver rubato quattro reperti nel parco di Pompei.

Keystone-SDA

25.10.2025, 12:30

25.10.2025, 12:32

L'ennesimo furto in uno dei siti archeologici più importanti d'Italia, l'ultimo era stato compiuto quattro giorni fa da un turista polacco, si è verificato ieri quando un pensionato proveniente dagli Stati Uniti ha raccolto alcune pietre lungo via delle Ginestre e le ha infilate nello zaino, allontanandosi poi verso l'uscita del parco. La scena non è passata però inosservata agli altri turisti, che hanno avvisato le guardie giurate che controllano il parco.

Immediata è scattata la chiamata ai carabinieri del posto fisso agli Scavi, con tanto di descrizione del turista che aveva preso i reperti. L'uomo è stato bloccato dai militari, che hanno aperto lo zaino e recuperato le pietre.

«Sono per la mia collezione, volevo portarle a casa come ricordo» ha detto il pensionato. Parole che non gli hanno risparmiato la denuncia.

