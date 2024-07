Una turista svizzera violentata in hotel nel Riminese, fermati due uomini

Una turista svizzera sarebbe stata violentata da due lavoratori stagionali in una camera d'hotel nel Riminese (foto d'archivio). KEYSTONE

Una turista svizzera sarebbe stata violentata da due lavoratori stagionali in una camera d'hotel nel Riminese. Un pizzaiolo di 59 anni di origine egiziana e un cameriere di 48 anni originario della provincia di Frosinone sono in stato di fermo con l'accusa di violenza sessuale.

SDA

Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, il 15 luglio scorso avrebbero soccorso la turista svizzera mentre, in stato confusionale, si trovava in strada, stesa a terra su un marciapiede.

La donna sarebbe quindi stata condotta dai due in una camera d'albergo, spogliata e messa sotto la doccia. Secondo le ipotesi, i due uomini avrebbero abusato sessualmente della ragazza.

La giovane, in vacanza col fidanzato, non avrebbe ricordato l'accaduto perché sotto l'effetto di droga, farmaci e alcol. In Pronto soccorso è stata sottoposta ai test clinici richiesti da simili circostanze.

SDA