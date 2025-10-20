  1. Clienti privati
Italia I turisti distratti o non ben equipaggiati dovranno pagare in caso di soccorso

SDA

20.10.2025 - 17:01

Il soccorso alpino è una componente importante dell'aiuto in montagna.
Keystone

Ignorare i segnali di pericolo o essere mal equipaggiati in montagna in Italia non sarà più a costo zero.

Keystone-SDA

20.10.2025, 17:01

20.10.2025, 17:21

Chi trovandosi ad esempio in cima a una montagna con i sandali, come raccontano alcuni episodi di cronaca, non sarà in grado di tornare a valle e avrà bisogno del soccorso alpino dovrà pagare per le operazioni di «ricerca, soccorso e salvataggio» effettuate dalla Guardia di finanza.

La novità arriva con la manovra finanziaria del governo italiano, secondo quanto si legge in una prima bozza del disegno di legge.

Il pagamento – riferisce l'agenzia Ansa – scatterà nel caso di «dolo o colpa accertata» quando la richiesta di aiuto è «immotivata o ingiustificata». Sarà un decreto del Ministero dell'economia a stabilire la tabella dei costi.

