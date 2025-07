Ultimo è già nella storia: battuto il record di Vasco Rossi

Niccolo Moriconi, in arte Ultimo IMAGO/Italy Photo Press

Mai nessuno come lui. Il cantautore Ultimo entra nella storia della musica, conquistando, con 250mila tagliandi, il record di biglietti venduti da un artista italiano per un unico concerto.

Solo due giorni fa, dal palco del suo decimo Stadio Olimpico in soli sei anni, aveva annunciato La Favola per sempre, quello che è stato definito il «Raduno degli Ultimi», il 4 luglio 2026 nell'area di Tor Vergata a Roma, la stessa che tra meno di due settimane ospiterà il Giubileo dei Giovani.

Era così partito il conto alla rovescia per i biglietti, che oggi nel giro di poco più di tre ore sono stati polverizzati per tutti e sei i pit disponibili. Da re degli ultimi a re dei live, dunque.

«Benvenuti nella storia. Sold out in 3 ore. 250.000 biglietti venduti per quello che sarà il concerto più grande di sempre», ha scritto Ultimo in un post su Instagram, celebrando il tutto esaurito. «Io sento una missione e ti giuro che andrò a meta. Cantare in pieno inverno per dar la primavera», ha poi aggiunto il cantautore romano, citando il testo del brano 22 settembre.

Battuto Vasco Rossi

Il precedente record apparteneva a Vasco Rossi con oltre 225mila presenze paganti al Modena Park nel 2017 per celebrare i 40 anni di carriera, mentre a livello globale, è il croato Marko Perković a vantare il record assoluto con circa 500mila persone, in un concerto a Zagabria che si è tenuto solo dieci giorni fa.

La data del 4 luglio non è stata scelta a caso: è il giorno in cui sei anni fa saliva per la prima volta sul palco di uno stadio, l'Olimpico della sua Roma.

Ultimo, dunque, sarà protagonista anche per la prossima estate della musica live italiana, mentre fino al 23 luglio è impegnato con il tour La favola continua.

Già 18 dischi d'oro a 29 anni

A soli 29 anni Ultimo vanta 42 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, per un totale di biglietti venduti in carriera che sale a oltre 2 milioni, senza contare i sei album inediti che dal 2017 ad oggi gli sono valsi 84 dischi di platino, 18 dischi d'oro, un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify.