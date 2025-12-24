La foca monaca è una delle specie più rare del Mediterraneo e la sua presenza lungo le coste adriatiche è un evento eccezionale. Keystone

Una foca monaca è stata avvistata questa mattina sulla spiaggia di Numana (Ancona), poco prima del porticciolo turistico. A notarla è stata una signora di Sirolo che stava passeggiando lungo l'arenile insieme ad altre persone.

Keystone-SDA SDA

L'animale, probabilmente fermo a prendere il sole, si era adagiato dietro una duna, davanti a un hotel, per poi rientrare lentamente in acqua e allontanarsi.

«Me la sono trovata davanti – ha raccontato la donna all'agenzia di stampa italiana ANSA – Come si vede anche dal video, a un certo punto è entrata in acqua e si è allontanata. Mi dicono – aggiunge – che si tratti di un maschio giovane, che in questo periodo sta facendo la muta». Proprio per questo, sottolinea, è fondamentale prestare la massima attenzione in caso di nuovi avvistamenti.

«La raccomandazione più grande è non disturbarle, non avvicinarsi e segnalare immediatamente la presenza alle autorità competenti, lasciandole tranquille nel luogo dove si fermano», ha sottolineato la donna. La foca monaca è una delle specie più rare del Mediterraneo e la sua presenza lungo le coste adriatiche è un evento eccezionale. Avvistamenti recenti si sono registrati anche lungo il litorale ravennate e nella zona di Venezia.

Gli esperti ricordano che, durante la muta, questi animali sono particolarmente vulnerabili e possono fermarsi a riposare sulle spiagge. L'appello, rilanciato anche dalla testimone dell'avvistamento, è chiaro: mantenere le distanze, evitare rumori o comportamenti che possano spaventare l'animale e avvisare subito le autorità, per consentire eventuali monitoraggi e garantire la tutela di una specie simbolo della biodiversità marina.