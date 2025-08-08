  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Isole private Ivanka Trump e il marito sborsano oltre un miliardo per un isola albanese. Ecco dove

SDA

8.8.2025 - 16:36

Il porto dell'isola di Sazan, in Albania
Il porto dell'isola di Sazan, in Albania
Keystone

Ivanka Trump e Jared Kushner, la figlia e il genero del presidente americano Donald Trump, hanno speso oltre un miliardo di dollari per un'isola albanese incontaminata.

Keystone-SDA

08.08.2025, 16:36

08.08.2025, 16:53

La coppia, secondo il Guardian, avrebbe pagato l'enorme cifra per acquistare e mettere in sicurezza Sazan, una delle ultime isole incontaminate del Mediterraneo, un luogo remoto al largo della costa albanese.

Il loro piano è trasformare il territorio in un resort di lusso, a patto che prima riescano a bonificarlo dalle munizioni inesplose lasciate dai conflitti passati.

«Sarà straordinario», ha dichiarato Trump la scorsa estate in un podcast parlando dell'isola.

Kushner, da parte sua, ha detto a Bloomberg nel marzo 2024 che Sazan «è una delle coste più incontaminate e uniche che abbia mai visto al mondo». Realtor.com osserva che è «la prima volta che la coppia si avventura nell'inebriante mondo degli hotel di lusso».

I più letti

Lite con Croci-Torti? Steffen a blue Sport: «Non so da dove vien la storia». Sua moglie insultata e minacciata pesantemente
Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
La rendita delle pensioni svizzere sta diventando sempre più bassa
Gli agricoltori spruzzano del letame sui campeggiatori abusivi, ecco il video
In Tirolo soccorse due persone a 3000 metri in pantaloncini corti e scarpe da ginnastica

Altre notizie

La disputa degenera. Gli agricoltori spruzzano del letame sui campeggiatori abusivi, ecco il video

La disputa degeneraGli agricoltori spruzzano del letame sui campeggiatori abusivi, ecco il video

Astronomia. Tornano le stelle cadenti, ecco quando è previsto il picco

AstronomiaTornano le stelle cadenti, ecco quando è previsto il picco

Biodiversità. A Neuchâtel riscoperto il tritone crestato nella Grande Cariçaie, si dava estinto da 20 anni

BiodiversitàA Neuchâtel riscoperto il tritone crestato nella Grande Cariçaie, si dava estinto da 20 anni