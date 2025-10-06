  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Della «Maison Wenger» (Giura) Il «Cuoco dell'anno 2026» per Gault & Millau è Jérémy Desbraux

SDA

6.10.2025 - 13:55

Jérémy Desbraux è il cuoco dell'anno secondo la guida Gault & Millau.
Jérémy Desbraux è il cuoco dell'anno secondo la guida Gault & Millau.
Keystone

Il «Cuoco dell'anno 2026» della guida gastronomica Gault & Millau viene dalla Romandia. L'onore va al 39enne Jérémy Desbraux della «Maison Wenger» di Le Noirmont, nel Canton Giura.

Keystone-SDA

06.10.2025, 13:55

06.10.2025, 14:09

Si tratta della seconda volta che il premio arriva nella località giurassiana. Nel 1997 Gault & Millau aveva in effetti premiato Georges Wenger, viene ricordato in un comunicato odierno.

Desbraux dà fiducia ai produttori della regione e svolge un lavoro eccellente, si legge nella motivazione della scelta. Il ristorante e l'hotel sono stati ristrutturati con cura. Il lato gastronomico ha ricevuto 18 punti.

Prima di arrivare alla «Maison Wenger», Desbraux ha lavorato diversi anni per Franck Giovannini al rinomato «Hôtel de Ville» di Crissier (VD).

Premiato anche Marco Campanella dell'«Eden Roc» di Ascona

Quest'anno Gault & Millau ha assegnato sette volte la valutazione massima di 19 punti. Al prestigioso club si è aggiunto Marco Campanella dell'«Eden Roc» di Ascona, che in inverno lavora allo «Tschuggen Grand Hotel» di Arosa (GR).

Gli altri sei chef con il punteggio massimo sono Tanja Grandits (Basilea), Peter Knogl (Basilea), Franck Giovannini (Crissier, VD), Andreas Caminada (Fürstenau, GR), Philippe Chevrier (Satigny, GE) e Heiko Nieder (Zurigo).

I più letti

Un mini tsunami colpisce la costa adriatica italiana: le località di vacanza sono sott'acqua
«Mi picchiava e bruciava oggetti addosso»: il drammatico racconto di Francesca De André
Almeno un morto e oltre 200 alpinisti ancora bloccati sull'Everest
«Non mi aspettavo tutto ciò»: la madre di Valeria Marini racconta la verità sulla figlia
Il «Cuoco dell'anno 2026» per Gault & Millau è Jérémy Desbraux

Altre notizie

Attenzione!. Questi sei passi svizzeri sono chiusi a causa delle nevicate

Attenzione!Questi sei passi svizzeri sono chiusi a causa delle nevicate

Dopo la bufera di neve. Almeno un morto e oltre 200 alpinisti ancora bloccati sull'Everest

Dopo la bufera di neveAlmeno un morto e oltre 200 alpinisti ancora bloccati sull'Everest

Le autorità avvertono. Un mini tsunami colpisce la costa adriatica italiana: le località di vacanza sono sott'acqua

Le autorità avvertonoUn mini tsunami colpisce la costa adriatica italiana: le località di vacanza sono sott'acqua