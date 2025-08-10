  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Film Festival Jackie Chan a Locarno: «Ho 71 anni ma posso ancora combattere»

SDA

10.8.2025 - 09:13

Jackie Chan ieri sera sul tappeto rosso del Locarno Film Festival.
Jackie Chan ieri sera sul tappeto rosso del Locarno Film Festival.
Keystone

Pardo alla carriera per Jackie Chan, che ieri sera è passato sul tappeto rosso del Locarno Film Festival insieme a due peluche a forma di panda tra fan in cerca di autografo e fotografi.

Keystone-SDA

10.08.2025, 09:13

10.08.2025, 10:28

Poi, l'ha atteso la premiazione sul palco di Piazza Grande, dove dal direttore artistico del festival, Giona A. Nazzaro, è stata lodata – oltre all'altissima «geniale» competenza nel settore cinematografico – anche la sua capacità di coniugare «arti marziali con i tempi comici».

«Ricordo un giorno di tanti, tanti anni fa – ha detto Jackie Chan nel suo discorso. Mio padre stava cucinando per una grande cena all'ambasciata americana. Non avevo molto da fare in quel periodo, avevo 17 anni e stavo seduto in cucina a guardare mio padre cucinare tutto il giorno. All'improvviso lui si girò e mi disse: 'figlio mio, io ho 60 anni e posso ancora cucinare. Tu potrai ancora combattere quando avrai 60 anni?' Non sapevo cosa dirgli, ero sotto shock. Ma ora sono sicuro – oggi ho 71 anni e posso ancora combattere».

Jackie Chan ha ricevuto il Pardo alla carriera.
Jackie Chan ha ricevuto il Pardo alla carriera.
KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Nel suo intervento, l'attore ha poi lanciato un messaggio al mondo perché vi siano «amore e pace».

E ha concluso in italiano: «Ti amo!» con una sfilza di baci verso il pubblico.

«Pardo alla carriera» a Locarno. Jackie Chan, da bambino problematico a icona di Hollywood

«Pardo alla carriera» a LocarnoJackie Chan, da bambino problematico a icona di Hollywood

I più letti

Gli agricoltori spruzzano del letame sui campeggiatori abusivi, ecco il video
Lo zar ancora negli USA, è polemica. Ecco chi è il presidente statunitense che ha incontrato più volte Putin
Il campo dei MAGA si sgretola: i conflitti nella base di Trump diventano più chiari. Eccoli
Dieci franchi in più per pietanza se si decide di sedersi al tavolo a mangiare
Brignone dopo la brutta caduta: «Vedo la Federica atleta solo con il binocolo»

Il Locarno Film Festival

Ha ricevuto il Leopard Club Award. Emma Thompson a blue News: «Contentissima di essere a Locarno, ma sono un po' nervosa»

Ha ricevuto il Leopard Club AwardEmma Thompson a blue News: «Contentissima di essere a Locarno, ma sono un po' nervosa»

Locarno. Caos per la Piazza Grande sold out: spettatori paganti lasciati fuori

LocarnoCaos per la Piazza Grande sold out: spettatori paganti lasciati fuori

Tra dazi e tappeto rosso. Baume-Schneider: «Il Locarno Film Festival è molto importante per le relazioni della Svizzera»

Tra dazi e tappeto rossoBaume-Schneider: «Il Locarno Film Festival è molto importante per le relazioni della Svizzera»

Altre notizie

«Era un esperimento». La rapper Doechii si apre sull'inaspettato successo della sua musica

«Era un esperimento»La rapper Doechii si apre sull'inaspettato successo della sua musica

Su YouTube. Arriva «Overacting», la webserie che unisce la Barbie dei musical al sarcasmo di «Boris»

Su YouTubeArriva «Overacting», la webserie che unisce la Barbie dei musical al sarcasmo di «Boris»

Cinema. Emma Thompson eroina tra neve e gelo in «The Dead of Winter»

CinemaEmma Thompson eroina tra neve e gelo in «The Dead of Winter»