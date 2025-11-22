  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In uscita un libro Lo scrittore James Patterson: «Marilyn probabilmente fu uccisa»

SDA

22.11.2025 - 18:49

Nuove rivelazioni sulla morte di Marilyn Monroe
Nuove rivelazioni sulla morte di Marilyn Monroe
Keystone

Marilyn Monroe uccisa a causa delle sue «relazioni pericolose»? Ne è convinto il giallista James Patterson il cui prossimo libro, «The Last Days of Marilyn Monroe: A True Crime Thriller» rivisiterà l'ascesa e la caduta della più leggendaria diva di Hollywood.

Keystone-SDA

22.11.2025, 18:49

22.11.2025, 18:59

«Penso che navigasse in acque molto pericolose», ha detto l'autore di thriller più venduto del mondo in una intervista all'Hollywood Reporter: «Aveva queste incredibili relazioni con il presidente J.F. Kennedy, con Robert Kennedy, con Frank Sinatra e con figure della Mafia. Gente che le confidava cose di cui lei teneva traccia. Marilyn era a conoscenza di cose che erano potenzialmente pericolose».

La celebre diva di «A Qualcuno Piace Caldo» fu trovata morta 63 anni fa nella camera da letto della sua casa di Brentwood: scatole di farmaci sul comodino e una bottiglia vuota del sonnifero Nembutal sul pavimento indussero le autorità a decretare il suicidio.

La morte della diva, che aveva 36 anni ed era all'apice della carriera, resta una delle delle fascinazioni più durature della cultura pop, una saga storica perfettamente adatta ai nostri tempi ossessionati dalle teorie del complotto.

Il libro in uscita a dicembre

Il libro di Patterson, co-firmato dalla scrittrice britannica Imogen Edwards-Jones, uscirà in libreria il primo dicembre unendosi alla miriade di esplorazioni narrative sulla vita e la morte dell'attrice: tra le più recenti, due produzioni Netflix del 2022, «Blonde» con Ana de Armas, basato sul romanzo omonimo di Joyce Carol Oates, e «The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes», un documentario ispirato al libro di Anthony Summers del 1985, «Goddess».

Patterson è convinto che il pubblico sia pronto per un nuovo affondo sul mistero della diva: «Tanta gente non ne conosce la storia. Anch'io non sapevo molte cose prima di cominciare».

Tra le «scoperte del giallista, l'autore di oltre 250 libri che hanno venduto oltre 475 milioni di copie, ha incluso le undici famiglie a cui da bambina l'allora Norma Jean Mortensen venne data in affido e il fatto che da piccola fosse balbuziente.

«Non sapevo molto della morte, dell'autopsia che non fu completa come avrebbe dovuto essere e che uno dei detective arrivati sul posto si convinse di trovarsi davanti a una messa in scena. La chiave è: molte persone sapevano qualcosa di lei, ma non molto».

Contraddicendo l'affermazione di copertina secondo cui quello su Marilyn sarebbe un «thriller di true crime», il libro include nelle note un avvertimento in piccolo che lo definisce «un'opera di fiction».

C'è una corposa bibliografia, ma anche dialoghi immaginati: «L'ho imparato da Norman Mailer. Ci credo, finché si è onesti con il pubblico», ha detto Patterson che ora si augura di trovare chi adatti la «sua» Marilyn in una serie tv.

I più letti

La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
La mamma di Federica Brignone: «Ha rischiato l'amputazione, ora vorrei che smettesse»
Ecco perché un ministro italiano sta dando di matto per la carbonara a Bruxelles
Una famiglia americana fugge dal Texas alla Russia... e il papà finisce subito al fronte
La Rocca celebra Barbara D'Urso e un messaggio infiamma il web: «Siamo solo amici?»

Altre notizie

Salute. Primo morto negli USA per un raro ceppo di influenza aviaria

SalutePrimo morto negli USA per un raro ceppo di influenza aviaria

Cinema. L'Egitto progetta una Cinecittà tra le piramidi di Giza

CinemaL'Egitto progetta una Cinecittà tra le piramidi di Giza

Congresso femminista. USS: «Tutte le aziende devono adottare misure contro le molestie sessuali»

Congresso femministaUSS: «Tutte le aziende devono adottare misure contro le molestie sessuali»