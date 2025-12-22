  1. Clienti privati
Stati Uniti Jim Beam sospende la produzione di bourbon nel suo impianto principale

SDA

22.12.2025 - 18:23

Lo stop dell'impianto dovrebbe permettere investimenti per miglioramenti strutturali.
Lo stop dell'impianto dovrebbe permettere investimenti per miglioramenti strutturali.
Keystone

Jim Beam, il popolare produttore di bourbon, sospende la produzione nel suo principale stabilimento in Kentucky per tutto il 2026. La chiusura consentirà di «investire in miglioramenti strutturali», ha detto l'azienda.

Keystone-SDA

22.12.2025, 18:23

22.12.2025, 18:27

Le distillerie del Kentucky, famose per il loro bourbon, si trovano ad affrontare un periodo di forte incertezza in parte a causa dei dazi di Donald Trump.

Nei loro confronti infatti si sono abbattute le ritorsioni per le tariffe annunciate dal presidente in aprile e il boicottaggio dei canadesi seguito alle affermazioni di Trump sul Canada come 51mo stato degli Usa.

La Kentucky Distillers' Association ha riferito nei mesi scorsi che la quantità di bourbon nei magazzini dello stato ha raggiunto livelli record, superando i 16 milioni di barili.

