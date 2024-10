Robert Schock è stato ritrovato dopo 30 giorni. X

Una sessione di jogging nello Stato americano di Washington si trasforma in una lotta per la sopravvivenza per Robert Schock. Senza provviste e indumenti caldi, si perde nella foresta e sopravvive per 30 giorni prima di essere salvato.

«Perché bisogna essere onesti: c'è mancato poco».

Robert Schock, un uomo di 39 anni, ha vissuto un incubo quando si è perso mentre faceva jogging in un parco nazionale nello Stato americano di Washington. Senza provviste e indumenti caldi, si è trovato in una situazione in cui ha rischiato di perdere la vita.

Nonostante le circostanze avverse e le speranze sempre più flebili, è riuscito a sopravvivere nella foresta per 30 giorni prima di essere finalmente salvato, come riporta il New York Post.

Il 31 luglio, Schock ha iniziato la sua escursione giornaliera programmata nel Parco nazionale delle Cascate settentrionali, vicino al confine con il Canada.

Ecco il grave errore

Nonostante conoscesse la zona e avesse con sé una mappa, i cambiamenti causati dagli incendi boschivi hanno fatto sì che il sentiero che aveva scelto non esistesse più.

Curioso di sapere cosa fosse successo, ha continuato la sua esplorazione. Un grave errore, come ha ammesso in seguito. Senza indicazioni e con un telefono cellulare senza ricezione, si è ritrovato tutto solo.

Schock, che non si definisce un escursionista esperto, aveva con sé solo il suo Labrador Freddy, un paio di pantaloncini e una ciotola per cani. Quando si è reso conto della gravità della situazione, ha mandato il cane a cercare aiuto.

Gli operai lo hanno sentito per caso

Il cane è stato ritrovato, ma Schock è rimasto disperso. Mentre i soccorritori lo cercavano, lui lottava per sopravvivere, bevendo dai fiumi e mangiando quello che trovava, senza sapere se fosse velenoso.

Le notti erano fredde e piovose e Schock soffriva per le ferite e la fame. La sua ultima speranza è svanita quando le sue grida di aiuto sono rimaste inascoltate e persino gli elicotteri non riuscivano a individuarlo.

Alla fine, ha provato un ultimo disperato tentativo.

Gli operai che stavano riparando un sentiero escursionistico nelle vicinanze lo hanno sentito e hanno allertato i servizi di soccorso. Dopo 30 giorni nella foresta, Schock è stato trasportato in elicottero all'ospedale, dove ha trascorso quattro settimane in convalescenza.

Oggi Schock è di nuovo in salute ed è eternamente grato ai suoi soccorritori. «Non posso descrivere quanto sia grato a queste persone che si trovavano nelle vicinanze e mi hanno trovato.»

Poi confessa: «Perché bisogna essere onesti: c'è mancato poco».