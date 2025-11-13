  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Meteo Delémont raggiunge una nuova temperatura record a novembre

SDA

13.11.2025 - 14:21

Il nuovo primato per Delémont è significativamente più alto di quello precedente, che risaliva al 2023. (Immagine d'archivio)
Il nuovo primato per Delémont è significativamente più alto di quello precedente, che risaliva al 2023. (Immagine d'archivio)
Keystone

Nuovo record di temperatura per novembre a Delémont (JU), dove la colonnina di mercurio è salita oggi a 23,5 gradi. L'ultimo record nel capoluogo giurassiano era di 22,8 gradi e risaliva al 2023, rende noto MeteoNews.

Keystone-SDA

13.11.2025, 14:21

13.11.2025, 14:26

Il servizio meteorologico ha misurato valori vicino ai 20 gradi anche in altre località al nord della Alpi: a Tänikon (TG) sono stati ad esempio misurati 18,6 gradi e a Basilea 18,9 gradi.

Il nuovo primato per Delémont è significativamente più alto di quello del 2023, scrive MeteoNews sulla piattaforma X. I dati vengono raccolti dal 1959. Altri possibili candidati a temperature record sono le valli dove soffia il favonio. A Vaduz, nel Principato del Liechtenstein, il record attuale di novembre è di 23,7 gradi.

Anche per domani, i servizi meteorologici prevedono temperature miti, «eccezionalmente elevate per questo periodo dell'anno», scrive Meteonews sul suo sito web. Il limite di zero gradi si situa oggi tra i 3300 e i 3500 metri.

All'inizio della prossima settimana, il tempo diventerà più invernale. Lunedì un fronte freddo attraverserà la Svizzera settentrionale e il limite delle nevicate dovrebbe scendere sotto i 1500 metri.

Potete consultare le previsioni meteo sulla nostra pagina specifica cliccando qui.

Magia nel cielo. Ecco come le aurore boreali hanno danzato sopra il Cervino

Magia nel cieloEcco come le aurore boreali hanno danzato sopra il Cervino

I più letti

Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»
Lino Guanciale: «Da papà ho paura di non essere all'altezza»
Il principe George attira gli sguardi di tutti, mentre la madre Kate è aspramente criticata
Musetti spiega il segreto usato per battere De Minaur, basterà per tritare Alcaraz?
Sgarbi: «Evelina cerca attenzioni». La figlia ribatte: «Manipolato da gente senza scrupoli»

Altre notizie

Regolamentazioni più strette. Star britanniche invocano regole sui ticket dei concerti online

Regolamentazioni più stretteStar britanniche invocano regole sui ticket dei concerti online

Maltempo. Forti venti e precipitazioni in Portogallo, due vittime

MaltempoForti venti e precipitazioni in Portogallo, due vittime

La statistica. Entro il 2025 sarà boom di economie domestiche con una sola persona in Svizzera

La statisticaEntro il 2025 sarà boom di economie domestiche con una sola persona in Svizzera