Il nuovo primato per Delémont è significativamente più alto di quello precedente, che risaliva al 2023.

Nuovo record di temperatura per novembre a Delémont (JU), dove la colonnina di mercurio è salita oggi a 23,5 gradi. L'ultimo record nel capoluogo giurassiano era di 22,8 gradi e risaliva al 2023, rende noto MeteoNews.

Il servizio meteorologico ha misurato valori vicino ai 20 gradi anche in altre località al nord della Alpi: a Tänikon (TG) sono stati ad esempio misurati 18,6 gradi e a Basilea 18,9 gradi.

Il nuovo primato per Delémont è significativamente più alto di quello del 2023, scrive MeteoNews sulla piattaforma X. I dati vengono raccolti dal 1959. Altri possibili candidati a temperature record sono le valli dove soffia il favonio. A Vaduz, nel Principato del Liechtenstein, il record attuale di novembre è di 23,7 gradi.

Anche per domani, i servizi meteorologici prevedono temperature miti, «eccezionalmente elevate per questo periodo dell'anno», scrive Meteonews sul suo sito web. Il limite di zero gradi si situa oggi tra i 3300 e i 3500 metri.

All'inizio della prossima settimana, il tempo diventerà più invernale. Lunedì un fronte freddo attraverserà la Svizzera settentrionale e il limite delle nevicate dovrebbe scendere sotto i 1500 metri.

