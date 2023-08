Il premier canadese Justin Trudeau e la moglie Sophie (foto d'archivio). KEYSTONE/AP/Justin Tang

Il premier canadese Justin Trudeau e sua moglie Sophie Gregoire hanno annunciato la loro separazione dopo 18 anni di matrimonio. La coppia ha tre figli.

In una breve dichiarazione pubblicata sui suoi social media, il primo ministro ha annunciato che dopo «molte conversazioni significative e difficili abbiamo preso la decisione di separarci. Come sempre, rimaniamo una famiglia con un profondo amore e rispetto reciproco e per tutto ciò che abbiamo costruito e continueremo a costruire insieme».

La coppia ha firmato un accordo di separazione, ha dichiarato l'ufficio di Trudeau in una nota: «Hanno lavorato per garantire che vengano prese tutte le misure legali ed etiche rispetto alla loro decisione di separarsi e continueranno a farlo».

I due volevano crescere i propri figli in un «ambiente sicuro, amorevole e collaborativo», quindi «entrambi i genitori rimarranno presenti nella vita dei loro figli e i canadesi possono aspettarsi di vedere spesso la famiglia insieme».

Ad esempio, la prossima settimana andranno tutti in vacanza insieme. Soprattutto per il bene dei loro figli, il primo ministro canadese e la sua ex moglie hanno chiesto che la loro privacy venga rispettata.

La coppia si è sposata nel 2005 e ha tre figli insieme: Xavier, nato nel 2007, Ella-Grace, nata nel 2009, e Hadrien, nata nel 2014. Justin Trudeau è un membro del Partito Liberale ed è primo ministro del Canada dal 2015. Sophie Grégoire Trudeau ha lavorato a lungo come presentatrice televisiva e radiofonica.

ATS / gbi / sam