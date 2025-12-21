Ashraf Mahrous, detto «Kabonga, cioè «uomo forte». Un soprannome che ben gli si addice. KEYSTONE

Conosciuto come «Kabonga», Ashraf Mahrous ha compiuto l'impresa di trascinare una nave nel Mar Rosso, e successivamente ha trainato due navi del peso complessivo di circa 1'150 tonnellate.

Hai fretta? blue News riassume per te L'egiziano Ashraf Mahrous ha trainato una nave di 700 tonnellate con i soli denti.

L'impresa, è avvenuta a Hurgada, in Egitto. Ora si attende la certificazione da parte del Guinness World Records.

Non nuovo a imprese di questo genere, il 44enne ha già il record per aver trainato, sempre con i denti, il treno più pesante (279 tonnellate).

Ora vorrebbe provare lo stesso con un sottomarino e poi con un aereo, stavolta con le palpebre. Mostra di più

Un lottatore egiziano spera di aver stabilito un record mondiale dopo aver trascinato una nave di 700 tonnellate (700'000 kg) con i denti.

Si tratta di Ashraf Mahrous, che ha compiuto l'impresa nel resort del Mar Rosso di Hurghada, in Egitto, sabato scorso.

Mahrous, soprannominato «Kabonga» e conosciuto in Egitto come «l'uomo forte», ha successivamente trainato due navi del peso complessivo di circa 1'150 tonnellate.

Dopo l'impresa, Mahrous, come riferisce «Sky News» ha dichiarato: «Oggi sono venuto per battere il record mondiale. Le ho tirate entrambe, grazie a Dio, per dimostrare ai miei amici e al mondo intero che Dio mi ha benedetto facendomi l'uomo più forte del mondo».

Originario della città portuale di Ismalia, Mahrous ha intenzione di inviare video e foto del suo tentativo al Guinness World Records per verificare se ha stabilito un nuovo record, dato che l'attuale record è di una nave di 614 tonnellate, stabilito nel 2018.

Si è preparato con treni, camion e la dieta

A marzo, l'egiziano ha trainato un treno del peso di 279 tonnellate con una corda tra i denti per quasi 10 metri ed è stato ufficialmente riconosciuto dal Guinness World Records per il traino ferroviario più pesante.

Tre anni prima, si era distinto, con tanto di record, per aver trainato un camion di 15'730 kg, sempre con i denti.

Per prepararsi alla sfida di sabato, il 44enne si è allenato sei ore al giorno seguendo una dieta ricca di proteine e ferro, che includeva almeno una dozzina di uova, due polli interi e 5 kg di pesce.

Alto 1,9 metri e pesante 155 kg ha detto che la sua forza è emersa presto e ha iniziato a sollevare oggetti per denaro quando aveva nove anni.

Una forza della natura

Quando anni dopo, gli amici lo hanno visto capovolgere facilmente enormi pneumatici dieci volte di fila in un cortile deserto della loro palestra, e spingere un'auto usando solo un dito, lo hanno convinto a tentare un record mondiale.

Il maciste egiziano afferma di non assumere integratori, ma di mangiare, dormire e allenarsi almeno due volte al giorno.

In futuro, intende chiedere al presidente egiziano Abdul Fattah al Sisi il permesso di trainare un sottomarino e un giorno vuole trainare un aereo usando solo i muscoli delle palpebre.

Mahrous crede che parlare con l'oggetto che intende trainare prima dell'impresa lo aiuti a stabilire una connessione, fondamentale per il suo successo.

«È importante per me trattare l'oggetto che tirerò come parte del mio corpo che si muove insieme al mio battito cardiaco», ha detto.