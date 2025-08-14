La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha una passione per i cani. Keystone

Il nuovo parco tematico Barryland di Martigny, in Vallese, dedicato ai cani di razza San Bernardo, aperto il 26 giugno, è stato inaugurato ufficialmente oggi pomeriggio in presenza della presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter.

Madrina da cinque anni di un esemplare di San Bernardo di nome Zeus, nato nel 2020, Keller-Sutter ha una grande passione per gli animali. «Sono cresciuta con cani, ne ho avuti fino al gennaio 2019», quando il suo amato Jack Russell Terrier Picasso è morto all'età di 16 anni.

«Zeus è venuto a trovarmi due volte a Berna, tra cui una in occasione della mia elezione a presidente della Confederazione lo scorso dicembre», ha raccontato al termine di una visita privata di circa mezz'ora. «I San Bernardo fanno parte dei simboli del nostro paese come il formaggio, il cioccolato e l'oro».

La fondazione ha sostituito il suo vecchio museo con uno spazio moderno, luminoso e interattivo che si estende su 2'400 m2. I visitatori hanno la possibilità di osservare i cani nel loro ambiente naturale e di assistere alle cure che ricevono.