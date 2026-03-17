La popstar americana Katy Perry si esibirà al Paléo Festival di Nyon (VD). La sua ultima tournée in svizzera risale al 2018, dove aveva fatto tappa all'Hallenstadion di Zurigo. (immagine d'archivio) Keystone

La superstar americana Katy Perry è fra gli artisti principali in cartellone del 49esimo Paléo Festival di Nyon (VD), che si terrà dal 21 al 26 luglio. Si esibiranno nel più grande openair della Svizzera anche The Cure, Gorillaz, Vanessa Paradis e Theodora.

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Il cartellone dell'edizione 2026 del Paléo comprende in totale 103 artisti, hanno annunciato oggi in conferenza stampa gli organizzatori. Ce ne sarà per tutti i gusti, dal pop-rock con Lorde e Twenty One Pilots, al rap (Disiz, Jok'Air), passando dall'electro del dj francese Bon Siclair.

Al festival ci sarà una marcata presenza dei Paesi nordici, ospiti del «Village du monde». Non mancheranno gli artisti svizzeri fra cui si citano i rocker The Young Gods.

Fra i grandi nomi spicca quello di Katy Perry. L'icona del pop non si è mai esibita in Svizzera al di fuori dell'Hallenstadion di Zurigo nel 2011, 2015 e 2018. La star americana sarà sulla «plaine de l'Asse» sabato 25 luglio, unica data elvetica della sua quinta tournée mondiale «The Lifetimes Tour».