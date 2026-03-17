  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nyon Katy Perry, Gorillaz e The Cure al Paléo Festival 2026

SDA

17.3.2026 - 11:29

La popstar americana Katy Perry si esibirà al Paléo Festival di Nyon (VD). La sua ultima tournée in svizzera risale al 2018, dove aveva fatto tappa all'Hallenstadion di Zurigo. (immagine d'archivio)
La popstar americana Katy Perry si esibirà al Paléo Festival di Nyon (VD). La sua ultima tournée in svizzera risale al 2018, dove aveva fatto tappa all'Hallenstadion di Zurigo. (immagine d'archivio)
Keystone

La superstar americana Katy Perry è fra gli artisti principali in cartellone del 49esimo Paléo Festival di Nyon (VD), che si terrà dal 21 al 26 luglio. Si esibiranno nel più grande openair della Svizzera anche The Cure, Gorillaz, Vanessa Paradis e Theodora.

Keystone-SDA

17.03.2026, 11:29

17.03.2026, 11:37

Il cartellone dell'edizione 2026 del Paléo comprende in totale 103 artisti, hanno annunciato oggi in conferenza stampa gli organizzatori. Ce ne sarà per tutti i gusti, dal pop-rock con Lorde e Twenty One Pilots, al rap (Disiz, Jok'Air), passando dall'electro del dj francese Bon Siclair.

Al festival ci sarà una marcata presenza dei Paesi nordici, ospiti del «Village du monde». Non mancheranno gli artisti svizzeri fra cui si citano i rocker The Young Gods.

Fra i grandi nomi spicca quello di Katy Perry. L'icona del pop non si è mai esibita in Svizzera al di fuori dell'Hallenstadion di Zurigo nel 2011, 2015 e 2018. La star americana sarà sulla «plaine de l'Asse» sabato 25 luglio, unica data elvetica della sua quinta tournée mondiale «The Lifetimes Tour».

I più letti

Ucciso il potente segretario del Consiglio supremo iraniano Larijani e il capo dei Basij Soleimani
Manor chiuderà tre grandi magazzini in Svizzera, ecco dove
Sorpresa! A dare più fastidio agli inquilini svizzeri non sono i vicini di casa...
Lewis Hamilton pazzo di Kim Kardashian, ecco l'emoji che infiamma il gossip
Raffaella Carrà aveva un «figlio adottivo segreto», ecco chi sarebbe

Altre notizie

Ricorso respinto. Il Comune di Crans-Montana non sarà parte civile della tragedia di Capodanno

Ricorso respintoIl Comune di Crans-Montana non sarà parte civile della tragedia di Capodanno

Svizzera. Trovata una zanzara con il virus della dengue a nord delle Alpi, è la prima volta

SvizzeraTrovata una zanzara con il virus della dengue a nord delle Alpi, è la prima volta

Zurigo. Il presidente del movimento Mass-Voll Nicolas Rimoldi ricorre contro la condanna per calunnia

ZurigoIl presidente del movimento Mass-Voll Nicolas Rimoldi ricorre contro la condanna per calunnia