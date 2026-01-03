  1. Clienti privati
Animali Kenya, morto a 54 anni l'iconico elefante «super tusker» Craig

SDA

3.1.2026 - 13:35

L'elefante dalle lunghe zanne in una foto d'archivio
L'elefante dalle lunghe zanne in una foto d'archivio
Keystone

Si è spento a 54 anni uno degli iconici elefanti «super tusker» (grandi zanne) del Kenya.

Keystone-SDA

03.01.2026, 13:35

03.01.2026, 13:41

E' stato l'ente nazionale della fauna selvatica keniana, Kws, a dare la notizia sui suoi profili social della scomparsa di Craig, simbolo del parco nazionale dell'Amboseli, definito «un gigante gentile e un monumento vivente al patrimonio naturale africano».

Per il Kws la sua morte segna la perdita di uno degli ultimi elefanti rimasti con zanne immense del peso di oltre 45 chilogrammi ciascuna.

I super tusker sono eccezionalmente rari, ne sono rimasti pochissimi esemplari in tutta l'Africa, il che ha reso la longevità e l'importanza di Craig ancora più rimarchevoli.

Craig ha anche svolto un ruolo fondamentale nella sopravvivenza della sua specie, generando diversi cuccioli e garantendo la continuità della sua potente stirpe.

Gli ambientalisti affermano che la sua eredità genetica vivrà attraverso le generazioni di elefanti di Amboseli.

