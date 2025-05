È venuto a mancare Ngugi wa Thiong'o. Keystone

Ngugi wa Thiong'o, il più noto scrittore keniano e più volte candidato al Premio Nobel per la letteratura, è morto all'età di 87 anni negli Stati Uniti, dove risiedeva da anni. Lo ha confermato la sua famiglia, come riportano i principali media keniani.

Ngugi, celebrato in tutto il mondo come il principale romanziere dell'Africa Orientale, è stato scrittore, drammaturgo, saggista e accademico pionieristico. Ha iniziato la sua carriera scrivendo in inglese, ma in seguito ha abbracciato la sua lingua madre, il gikuyu, diventando un pioniere della decolonizzazione linguistica nella letteratura africana.

Tra le opere più note, «Un chicco di grano», «Il mago dei corvi» e «Diavolo in croce», scritto su fogli di carta igienica durante la prigionia come oppositore dell'allora presidente Arap Moi.