I manifestanti sono scesi in strada sfidando le diffide lanciate dal governo. Keystone

Lacrimogeni della polizia sui dimostranti, arresti, lanci di pietre e copertoni bruciati nelle principali città del Kenya per la prima delle tre giornate di proteste di piazza contro il governo e il carovita annunciate dall'opposizione.

I manifestanti, scesi in strada sfidando le diffide lanciate dal governo, dopo che le violenze della scorsa settimana avevano causato 13 morti, hanno ingaggiato schermaglie con le forze dell'ordine in particolare a Mombasa e nelle roccaforti dell'opposizione nella regione del Lago Vittoria, come riporta il sito Nation Africa.

Proteste

Secondo quanto ha riferito stasera ai media il ministro degli interni Kithure Kindiki i dimostranti arrestati oggi sono più di 300. «Le persone sono state arrestate in tutto il paese e saranno accusate di vari reati, tra cui saccheggio, danneggiamento doloso di proprietà, incendio doloso, rapina con violenza, aggressione di agenti delle forze dell'ordine», ha dichiarato Kindiki.

Il ministro ha aggiunto che la polizia ha agito «con professionalità» durante le manifestazioni antigovernative e che il paese è rimasto tranquillo, se si eccettuano «alcuni casi di teppismo in alcune aree ben precise».

Secondo il direttore di un ospedale di Kisumu, roccaforte del leader dell'opposizione Raila Odinga, vi sarebbero due morti. Mentre il sito Nation Africa riporta che almeno 11 persone sono ricoverate in ospedale per ferite di arma da fuoco.; 7 nella città di Nakuru e 4 a Bondo, cittadina natale di Odinga.

SDA