Ferrovia La stazione di Kloten chiusa per due ore a causa di fiamme su un treno

SDA

24.1.2026 - 09:05

La stazione è rimasta chiusa per circa due ore. (Foto d'archivio)
Keystone

Un incendio si è sviluppato stamattina su un treno alla stazione Zurigo aeroporto di Kloten, provocando un'interruzione dei trasporti ferroviari. La notizia, anticipata da 20 Minuten è stata confermata a Keystone-ATS da un portavoce delle Ferrovie federali svizzere.

Keystone-SDA

24.01.2026, 09:08

Secondo quanto riferito da quest'ultimo, le fiamme sono scaturite verso le 6.20 da un carrello ferroviario dell'Intercity Zurigo-Romanshorn. I pompieri hanno potuto rapidamente estinguere il fuoco, ma a causa del forte fumo si è dovuto procedere alla chiusura della stazione.

Non si segnalano al momento feriti. Dalle 8.15 il traffico ferroviario è tornato regolare.

