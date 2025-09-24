Claudia Cardinale in un'immagine d'archivio del 2015 KEYSTONE

Il ricordo di Claudia Cardinale tra Roma e Parigi, l'omaggio unanime dei francesi, le parole commosse di capi di stato, direttori di festival, star di tutto il mondo. E anche delle persone che la conoscevano a Nemours, dove ha trascorso gli ultimi anni e dove è morta martedì sera. Accanto alla figlia, che ha trascorso con lei gli ultimi anni in «modo semplice, umile, come era lei», racconta Claudia, avuta dall'unione con il regista Pasquale Squitieri.

Icona mondiale, da molti in queste ore ricordata come la stella più brillante degli anni d'oro del cinema italiano e francese, ha ricevuto l'omaggio doveroso del presidente della Repubblica francese.

«Claudia Cardinale incarnava uno sguardo, un talento, che tanto regalava alle opere dei più grandi, da Roma a Hollywood e Parigi, che lei scelse come sua patria», ha postato Emmanuel Macron su X, aggiungendo: «Noi francesi porteremo sempre nel cuore questa stella italiana e mondiale, per l'eternità del cinema».

«La ragazza con la valigia è partita»

Commosso anche il ricordo di Thierry Frémaux, delegato generale del Festival di Cannes per il quale Claudia era «un'italiana avventuriera, libera e ardente» che «ha trasportato i nostri cuori di film in film, sempre irradiando gioia e audacia». Poetico l'omaggio del predecessore, Gilles Jacob: «La ragazza con la valigia è partita, l'Angelica del Gattopardo non aprirà più il ballo», ha detto Jacob, sottolineando che Claudia «era bella, semplice, aveva una vita tranquilla. Ma quando la telecamera si accendeva, si illuminava di un sorriso e di uno sguardo amorevole che sottolineava la sua voce roca». «Ricordo un'italiana dal fascino solare, attrice magnetica» ha detto l'ex ministro della Cultura, Jack Lang.

L'Unesco, con sede a Parigi, ha ricordato l'attrice «che scelse» proprio l'organizzazione internazionale «per sostenere l'istruzione delle bambine e delle donne», ha scritto in una nota la direttrice generale, Audrey Azoulay. «Ciao bellissima Claudia Cardinale. Riposa in pace», scrive sul suo profilo Instagram l'ex première dame Carla Bruni, allegando diverse foto dell'attrice scomparsa.

Il ricordo della figlia

Sempre su Instagram, il saluto di Anouchka Delon, figlia prediletta di Alain, volto inseparabile nell'immaginario collettivo da quello di Claudia: «Eterna Claudia. Per sempre Angelica...». Un riferimento all'indimenticabile ballo dei due protagonisti de «Il Gattopardo», al quale aveva pensato la stessa Cardinale il giorno dell'addio del suo partner francese, il 18 agosto 2024: «Il ballo è finito. Tancredi è salito a ballare con le stelle. Angelica», disse Claudia schiacciata dalla tristezza.

Nella casa in cui ha vissuto gli ultimi anni, a Nemours, la figlia Claudia si dice «tanto contenta di aver potuto condividere con lei questi ultimi anni. Credo che lei sia stata felice qui». Attorno alla casa, in pellegrinaggio, diversi abitanti di Nemours sono venuti in giornata a depositare mazzi di fiori. I funerali, pubblici, si terranno a Parigi in data ancora da stabilire.