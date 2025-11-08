  1. Clienti privati
Svizzera L'Ajoie celebra il maiale con la Saint-Martin

SDA

8.11.2025 - 11:15

L'attesa celebrazione del maiale è cominciata nella regione dell'Ajoie.
L'attesa celebrazione del maiale è cominciata nella regione dell'Ajoie.
Keystone

La regione dell'Ajoie è entrato nell'atteso weekend della Saint-Martin, manifestazione dedicata alla celebrazione del maiale. Gli amanti della tradizione affolleranno ristoranti e sale apparecchiate per l'occasione, gustando una decina di piatti.

Keystone-SDA

08.11.2025, 11:15

08.11.2025, 11:27

A Chevenez (JU), un villaggio dell'Alto Ajoie considerato la capitale della Saint-Martin, una cena-spettacolo riunisce centinaia di persone in una sala polivalente. La celebrazione delle pietanze a base di maiale è considerata una rottura con gli standard di una società che punta ad una alimentazione sana.

La festa è iniziata ieri con la 27esima edizione del tradizionale mercato di Porrentruy. Migliaia di persone visiteranno gli oltre 50 stand occupati da artigiani, che siano del ramo alimentare o altro.

Il successo di questa manifestazione è spesso spiegato con il bisogno di ritrovarsi e condividere una forma di convivialità. Si tratta di gustare prodotti autentici con un'identità regionale. Da qualche anno, anche i diversi mercati della Saint-Martin, spalmati su più fine settimana, hanno un grande seguito.

Il fulcro rimangono comunque i pasti a base di maiale. I menu variano a seconda di tradizioni e ristoranti, ma devono comprendere il brodo, la gelatina, il sanguinaccio alla panna, le atriaux (carne macinata avvolta in rete di maiale) e le salsicce da arrostire, l'arrosto di maiale con rösti, i crauti guarniti con prosciutto, pancetta e salsicce, e come dolce gli striflates e la torta alla panna, il totché.

