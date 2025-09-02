  1. Clienti privati
In Gran Bretagna L'autore TV Graham Linehan arrestato per dei tweet anti-trans

SDA

2.9.2025 - 21:00

Graham Linehan
Graham Linehan
Keystone

L'autore comico irlandese Graham Linehan, creatore di serie TV di grande successo nel Regno Unito come «Father Ted», «Black Books» e «The IT Crowd», è stato arrestato all'aeroporto di Heathrow dagli agenti di Scotland Yard.

Keystone-SDA

02.09.2025, 21:00

02.09.2025, 21:08

L'accusa è di incitamento alla violenza dopo alcuni suoi tweet su X in cui criticava le persone transgender.

Il fermo è avvenuto ieri e Linehan in un primo momento aveva avuto dei problemi di pressione alta ed era stato portato in ospedale per accertamenti: si è poi ripreso ed è stato rilasciato su cauzione «in attesa di ulteriori indagini» col divieto di usare il social newtork.

«Sono stato arrestato in un aeroporto come un terrorista – ha dichiarato l'autore televisivo 57enne – questo dimostra una cosa senza ombra di dubbio: il Regno Unito è diventato un Paese ostile alla libertà di parola, ostile alle donne e fin troppo accomodante nei confronti delle richieste di uomini violenti e presuntuosi».

Nuove polemiche nel Paese sulla libertà di espressione

Il suo caso ha scatenato una nuova polemica nel Paese sulla libertà di espressione rispetto all'argomento dell'identità di genere negli spazi pubblici.

In uno dei post finiti sotto accusa, Linehan aveva scritto: «Se un uomo transgender si trova in uno spazio riservato alle donne, sta commettendo un atto violento. Fate una scenata, chiamate la polizia e, se tutto il resto fallisce, colpitelo nelle palle».

I tre tweet al centro dell'indagine risalgono allo scorso aprile, quando la Corte suprema di Londra aveva stabilito che i transgender non hanno diritto a essere riconosciuti come donne dalla legge e quindi non possono usare uno spazio o un servizio a loro riservato negli ambienti pubblici.

Nella vicenda dell'arresto di Linehan è intervenuto il premier laburista Keir Starner che in modo del tutto inusuale ha criticato la polizia, chiedendo di concentrarsi sulla lotta ai reati gravi.

Non poteva mancare il commento della scrittrice JK Rowling, da anni contestata fustigatrice della cosiddetta «ideologia gender» e paladina di un femminismo che rivendica la differenza biologica delle donne: «l'arresto è assolutamente deplorevole».

