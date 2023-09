Non è la prima volta che Arthur Brand ritrova oggetti d'arte smarriti. KEYSTONE

Un prezioso quadro di Vincent van Gogh, che era stato rubato tre anni fa da un museo durante il confinamento per la pandemia di Covid, è stato ritrovato da un detective d'arte olandese, confermano oggi fonti delle forze dell'ordine.

«Arthur Brand, in cooperazione con la polizia olandese, ha risolto il problema, ha dichiarato all'Afp Richard Bronswijk dell'unità criminalità artistica della polizia olandese. «È sicuramente la tela reale, non c'è dubbio».

Lunedì il detective è venuto in possesso del dipinto scomparso, «Il giardino del presbiterio di Nuenen in primavera», del 1884, nella sua casa di Amsterdam. L'opera, il cui valore è stimato tra i tre e i sei milioni di euro, è stata rubata dal museo Singer Laren il 30 marzo 2020 durante una rapina che ha fatto notizia in tutto il mondo.

Brand, soprannominato «l'Indiana Jones del mondo dell'arte» per aver rintracciato una serie di opere scomparse di alto profilo, ha affermato che le frequenti richieste sue e della polizia olandese di restituire il dipinto hanno finalmente dato i loro frutti quando un uomo, la cui identità non è stata rivelata per la sua e la propria sicurezza, lo ha consegnato al detective nascosto in una borsa blu dell'Ikea, ricoperta di pluriball e riposta in un sacco di tela.

Un videoclip fornito dal detective lo riprendeva mentre scartava il dipinto nel suo salotto, sbalordito dalla scoperta. «Confermare che si trattava davvero del Van Gogh rubato è stato uno dei momenti più belli della mia vita», ha assicurato l'indiana Jones del mondo dell'arte.

