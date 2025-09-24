  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Questione dell'autismo L'OMS prende le distanze da quanto detto da Trump su vaccini e paracetamolo

SDA

24.9.2025 - 11:10

L'Oms e il "diktat" di Donald Trump su paracetamolo e autismo: "non esistono prove scientifiche concludenti".
L'Oms e il "diktat" di Donald Trump su paracetamolo e autismo: "non esistono prove scientifiche concludenti".
Keystone

L'Oms è scesa in campo contro l'annuncio del presidente USA Donald Trump sul possibile legame tra assunzione di paracetamolo in gravidanza e sviluppo dell'autismo nel nascituro e prende distanze dalla posizione del presidente rispetto al vaccino dell'epatite B.

Keystone-SDA

24.09.2025, 11:10

24.09.2025, 13:38

Studio controverso. Trump sull'autismo: «Le donne incinte non devono assumere il Tylenol». Ma per gli scienziati non c'è nessuna correlazione

Studio controversoTrump sull'autismo: «Le donne incinte non devono assumere il Tylenol». Ma per gli scienziati non c'è nessuna correlazione

In una nota, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha sottolineato «che al momento non ci sono prove scientifiche concludenti che confermino un possibile legame tra l'autismo e l'uso di paracetamolo durante la gravidanza».

L'Oms ha ricordato che «nell'ultimo decennio sono state intraprese ricerche approfondite, compresi studi su larga scala, che hanno esaminato i legami tra l'uso di paracetamolo durante la gravidanza e l'autismo. In questo momento, non è stata stabilita nessuna associazione coerente».

Per questa ragione, alle donne è raccomandato di continuare «a seguire i consigli dei loro medici o operatori sanitari, che possono aiutare a valutare le circostanze individuali e raccomandare i farmaci necessari. Qualsiasi farmaco deve essere usato con cautela durante la gravidanza, specialmente nei primi tre mesi, e in linea con i consigli degli operatori sanitari», precisa.

Politica. Gli scienziati contraddicono le false verità di Trump sulle cause dell'autismo

PoliticaGli scienziati contraddicono le false verità di Trump sulle cause dell'autismo

Dall'Oms, anche parole sui vaccini, che suonano come una risposta alla richiesta di Trump di evitare formulazioni polivalenti e ritardare la somministrazione di quello per l'epatite B.

«Quando i programmi di immunizzazione sono ritardati o interrotti o alterati senza revisione delle prove, c'è un forte aumento del rischio di infezione non solo per il bambino, ma anche per tutta la comunità».

L'Oms ricorda inoltre nella nota che «esiste una solida e ampia base di prove che dimostra che i vaccini infantili non causano l'autismo» e che «i programmi di vaccinazione per l'infanzia sono sviluppati attraverso un processo attento, ampio e basato sulle evidenze scientifiche che coinvolge esperti globali e nazionali».

I più letti

La moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»
Lothar Matthäus a Parigi con una nuova fiamma, 38 anni più giovane di lui. Ecco chi è
Ecco come la Svizzera ha quasi smentito la teoria della relatività di Einstein
Le nozze segrete a Ischia di Venus Williams e il modello Andrea Preti

Altre notizie

Dal Tribunale di Zurigo. Condannato per calunnia il presidente di Mass-Voll Nicolas Rimoldi

Dal Tribunale di ZurigoCondannato per calunnia il presidente di Mass-Voll Nicolas Rimoldi

66 milioni di anni fa. Ritrovati in Patagonia i resti di un dinosauro con una zampa di coccodrillo tra i denti

66 milioni di anni faRitrovati in Patagonia i resti di un dinosauro con una zampa di coccodrillo tra i denti

Studio. Il declino delle capacità motorie inizia a 35 anni

StudioIl declino delle capacità motorie inizia a 35 anni