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A partire da maggio L'Opec+ ha deciso un aumento della produzione di 206'000 barili di petrolio al giorno

SDA

5.4.2026 - 16:50

L'Opec+ ha deciso un aumento della produzione.
L'Opec+ ha deciso un aumento della produzione.
Keystone

Gli otto principali Paesi produttori di petrolio hanno concordato un aumento delle quote di produzione di 206'000 barili al giorno a partire da maggio, secondo una fonte informata sui fatti. Lo riferiscono, tra gli altri, Bloomberg e Interfax citando fonti dell'Opec+.

Keystone-SDA

05.04.2026, 16:50

05.04.2026, 17:12

Secondo quanto era già trapelato prima dell'incontro, l'aumento deciso rischia di restare sulla carta visto che con la guerra in Iran e il blocco dello Stretto di Hormuz si sono interrotte le esportazioni di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Iraq: gli unici che potrebbero aumentare in maniera importante l'output.

I Paesi produttori di petrolio dell'Opec+ hanno anche espresso «preoccupazione per gli attacchi alle infrastrutture energetiche», sottolineando che il ripristino degli impianti danneggiati «è costoso e richiede tempo», incidendo sulla disponibilità complessiva dell'offerta.

È quanto affermano nella dichiarazione congiunta approvata dopo la riunione ministeriale odierna.

Lodati i Paesi con iniziative per garantire la continuità delle forniture

Il comitato ha quindi lodato i Paesi che hanno adottato iniziative per garantire la continuità delle forniture, «in particolare attraverso l'utilizzo di rotte di esportazione alternative», contribuendo a ridurre la volatilità del mercato.

L'organismo ha infine confermato che continuerà a monitorare attentamente l'evoluzione del mercato e potrà convocare ulteriori riunioni se necessario. Attualmente, viene precisato, la prossima ministeriale dei Paesi produttori Opec+ è attesa il 7 giugno.

Il comitato è composto da Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Kazakistan, Nigeria, Algeria e Venezuela.

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