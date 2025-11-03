  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco di cosa si tratta L'Ue lancia Raise, l'istituto scientifico virtuale per l'IA

SDA

3.11.2025 - 18:28

L'unione europea ha lanciato il nuovo istituto europeo virtuale (foto simbolica).
L'unione europea ha lanciato il nuovo istituto europeo virtuale (foto simbolica).
Keystone

Riunire risorse essenziali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e promuovere così innovazioni scientifiche rivoluzionarie: questo l'obiettivo di Raise, il nuovo istituto europeo virtuale lanciato dalla Commissione Ue.

Keystone-SDA

03.11.2025, 18:28

03.11.2025, 18:41

Il lancio è avvenuto in occasione del Summit europeo sull'IA nella scienza a Copenaghen.

L'iniziativa, prevista nell'ambito della strategia «Apply AI» e della strategia europea per l'IA nella scienza, sarà finanziata con 107 milioni di euro provenienti dal programma Horizon Europe. Raise – Risorsa per la scienza dell'IA in Europa – riunirà e coordinerà le risorse fondamentali dell'IA, tra cui potenza di calcolo, dati, talenti e finanziamenti per la ricerca negli Stati membri dell'Ue e nel settore privato, per guidare sia lo sviluppo dell'IA di frontiera che il progresso scientifico.

Un gruppo di scienziati di spicco

«In Europa – ha commentato la vice presidente della Commissione Henna Virkkunen, responsabile della sovranità tecnologica – siamo più forti quando uniamo le forze per perseguire un obiettivo comune. Questo spirito di collaborazione è al centro dell'iniziativa Raise, in cui scienziati di spicco provenienti da tutta Europa uniscono discipline e prospettive diverse per condurre ricerche eccellenti su e con l'IA».

Dopo la fase pilota avviata questo lunedî, l'esecutivo comunitario collaborerà con gli Stati membri, il mondo della ricerca e il settore privato, per sviluppare ulteriormente Raise nel quadro del prossimo bilancio Ue a lungo termine e garantirne la sostenibilità a lungo termine, sia in termini di governance che di risorse condivise.

I più letti

Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Denunciata Karin Keller-Sutter dopo la telefonata con Trump, ecco il motivo
Ecco il villaggio di Blatten come non lo avete mai visto, cinque mesi dopo la frana
Ecco cosa ha rotto il matrimonio «perfetto» tra Lily Allen e David Harbour
Nel suo nuovo album la spagnola Rosalia canta anche in un dialetto italiano, ecco quale

Altre notizie

Ecco il video. Crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma, operaio travolto dalle macerie

Ecco il videoCrolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma, operaio travolto dalle macerie

Ecco cosa significa. La città di Zurigo lancia un quartiere pilota «netto zero»

Ecco cosa significaLa città di Zurigo lancia un quartiere pilota «netto zero»

Basta suoni fastidiosi. Una grande catena di alberghi introduce le sveglie aromatiche, ecco di cosa si tratta

Basta suoni fastidiosiUna grande catena di alberghi introduce le sveglie aromatiche, ecco di cosa si tratta