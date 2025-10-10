  1. Clienti privati
Arte L'universo infinito di Yayoi Kusama fa tappa alla Fondation Beyeler

SDA

10.10.2025 - 16:56

L'universo infinito di Yayoi Kusama fa tappa alla Fondation Beyeler
L'universo infinito di Yayoi Kusama fa tappa alla Fondation Beyeler. La nuova istallazione «Infinity Mirror Room: Illusion Inside the Heart» dell'artista giapponese Yayoi Kusama, presso la Fondazione Beyeler di Riehen (BS).

La nuova istallazione «Infinity Mirror Room: Illusion Inside the Heart» dell'artista giapponese Yayoi Kusama, presso la Fondazione Beyeler di Riehen (BS).

Immagine: Keystone

L'universo infinito di Yayoi Kusama fa tappa alla Fondation Beyeler. L'istallazione «Narcissus Garden» dell'artista giapponese Yayoi Kusama, presso la Fondazione Beyeler di Riehen (BS).

L'istallazione «Narcissus Garden» dell'artista giapponese Yayoi Kusama, presso la Fondazione Beyeler di Riehen (BS).

Immagine: Keystone

L'universo infinito di Yayoi Kusama fa tappa alla Fondation Beyeler. Yayoi Kusama in un'immagine d'archivio del 2017.

Yayoi Kusama in un'immagine d'archivio del 2017.

Immagine: Keystone

L'universo infinito di Yayoi Kusama fa tappa alla Fondation Beyeler
L'universo infinito di Yayoi Kusama fa tappa alla Fondation Beyeler. La nuova istallazione «Infinity Mirror Room: Illusion Inside the Heart» dell'artista giapponese Yayoi Kusama, presso la Fondazione Beyeler di Riehen (BS).

La nuova istallazione «Infinity Mirror Room: Illusion Inside the Heart» dell'artista giapponese Yayoi Kusama, presso la Fondazione Beyeler di Riehen (BS).

Immagine: Keystone

L'universo infinito di Yayoi Kusama fa tappa alla Fondation Beyeler. L'istallazione «Narcissus Garden» dell'artista giapponese Yayoi Kusama, presso la Fondazione Beyeler di Riehen (BS).

L'istallazione «Narcissus Garden» dell'artista giapponese Yayoi Kusama, presso la Fondazione Beyeler di Riehen (BS).

Immagine: Keystone

L'universo infinito di Yayoi Kusama fa tappa alla Fondation Beyeler. Yayoi Kusama in un'immagine d'archivio del 2017.

Yayoi Kusama in un'immagine d'archivio del 2017.

Immagine: Keystone

A 96 anni, la giapponese Yayoi Kusama è una delle figure più iconiche dell'arte contemporanea. La Fondazione Beyeler di Riehen (BS) le dedica – per la prima volta in Svizzera – un'ampia mostra retrospettiva, un percorso che attraversa oltre settanta anni di attività.

Keystone-SDA

10.10.2025, 16:56

10.10.2025, 17:01

Oggi, nel corso della presentazione alla stampa, il direttore della Fondazione Sam Keller non ha potuto contenere il suo entusiasmo per l'artista del Sol Levante, definendo Kusama «una vera e propria superstar» e «una leggenda vivente». Si tratta di «una mostra assolutamente da non perdere», afferma il curatore basilese.

E come dargli torto: le opere della 96enne sono esposte nei musei più prestigiosi del mondo e sono già state battute in numerose aste internazionali per cifre a sette zeri e reinterpretate persino dal mondo della moda, basti pensare alla collaborazione con Louis Vuitton che ha dato vita alla celebre Pumpkin Bag, la borsa a pois a forma di zucca.

Kusama è di certo una delle figure più influenti del XX e XXI secolo. I sui lavori hanno infatti ispirato artisti del calibro di Andy Warhol, Donald Judd e Claes Oldenburg.

Al centro della sua poetica si trova l'idea dell'infinito, non solo come principio formale ma come dimensione spirituale e psicologica vissuta in prima persona. I celebri «polka dots», le ipnotiche reti («Infinity Nets») e gli specchi immersivi invitano il visitatore ad un'esperienza quasi trascendentale in cui spazio, corpo e cosmo si fondono.

Il lavoro di Kusama si basa sull'arte concettuale e mostra alcuni attributi di femminismo, minimalismo, surrealismo, art brut, pop art ed espressionismo astratto accomunati tutti dalla tecnica dei pois.

L'esposizione

L'esposizione alla Fondazione Beyeler offre una vasta panoramica delle opere dell'artista che si estende su oltre settant'anni di carriera, dagli esordi nel Giappone del dopoguerra fino al presente.

Il percorso si apre con i dipinti e acquerelli inediti degli anni Cinquanta, realizzati nella sua città natale Matsumoto (tra cui un ritratto della madre risalente al 1939), e prosegue poi con il periodo trascorso a New York, dove Kusama – trasferitasi nella metropoli statunitense nel 1958 – divenne protagonista della scena d'avanguardia tra anni Sessanta e Settanta.

Tra i lavori di spicco (oltre 300 le opere esposte) figurano rappresentazioni mai esposte prima in Europa, accanto a pezzi iconici come «Narcissus Garden» (1966/2025) e la nuova istallazione «Infinity Mirror Room: Illusion Inside the Heart» (2025).

Le opere si estendono anche all'esterno, nel parco della Fondazione, creando un suggestivo connubio tra arte, natura e architettura.

La mostra retrospettiva è curata dal Museum Ludwig di Colonia e dallo Stedelijk Museum di Amsterdam. L'esposizione apre le porte al pubblico questa domenica 12 ottobre e sarà accessibile fino al 25 gennaio 2026.

La Casa Bianca si infuria dopo la decisione sul Nobel per la pace: «Un errore storico»
Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta
Lugano ko contro il Langnau, piccolo raggio di sole ad Ambrì
Morte di Paolo Sottocorona, sui social spuntano teorie novax. Mentana: «Avvoltoi»
Ecco quello che in Svizzera è vietato fare al volante, potrebbe costarvi caro

Stati Uniti. Esplosione in un deposito militare in Tennessee, morti e dispersi

Stati UnitiEsplosione in un deposito militare in Tennessee, morti e dispersi

La «dama de hierro». Il Nobel per la pace a Corina Machado: «Il popolo vincerà»

La «dama de hierro»Il Nobel per la pace a Corina Machado: «Il popolo vincerà»

Ecco il video della conversazione. Vuole togliersi la vita, ma il carabiniere la salva: «Non sei sola»

Ecco il video della conversazioneVuole togliersi la vita, ma il carabiniere la salva: «Non sei sola»