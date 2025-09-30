  1. Clienti privati
«Li ho sgozzati» Uccide, cucina e mangia i pavoni del vicino, arrestato un uomo in Florida

ai-scrape

30.9.2025 - 14:04

Dopo essere stato arrestato, l'uomo ha affermato di aver tagliato la gola ai pavoni (immagine d'illustrazione). 
Dopo essere stato arrestato, l'uomo ha affermato di aver tagliato la gola ai pavoni (immagine d'illustrazione). 
KEYSTONE

Un uomo di 61 anni è stato arrestato in Florida per aver ucciso e cucinato i pavoni del vicino, un atto di vendetta annunciato in una lettera. È accusato di crudeltà aggravata sugli animali.

Antonio Fontana

30.09.2025, 14:04

30.09.2025, 14:54

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Craig Vogt, un 61enne residente a Hudson, in Florida, è stato arrestato per aver ucciso i pavoni del suo vicino.
  • «Dopo averli dissanguati, li ho cucinati in padella e mangiati», ha confessato l'uomo. 
  • Era da tempo infastidito dalla presenza dei pavoni del vicino, e aveva precedentemente inviato una lettera minacciosa.
Mostra di più

Un atto di vendetta premeditato ha portato all'arresto di Craig Vogt, un uomo di 61 anni residente a Hudson, in Florida.

Come riporta «Today», l'uomo è accusato di crudeltà aggravata sugli animali dopo aver ucciso e cucinato i pavoni del suo vicino. L'ufficio dello sceriffo della contea di Pasco ha confermato l'accusa.

Ha confessato

Secondo quanto riportato dai media locali, il 61enne avrebbe anche inviato una lettera minacciosa al vicino, dichiarando di aver ucciso due dei pavoni perché lui continuava a nutrirli. Da tempo l'uomo era infastidito dalla presenza degli animali, tant'è che questo problema aveva causato già in passato tensioni e litigi tra i due.

Nella dichiarazione delle autorità, Vogt ha ammesso il crimine, descrivendo dettagliatamente le azioni compiute: «Li ho uccisi tagliandogli la gola per dispetto. Poi, dopo averli dissanguati, li ho cucinati in padella e mangiati».

Mentre veniva trasferito al centro di detenzione di Land O' Lakes, ha minacciato di uccidere tutti i pavoni del vicino una volta rilasciato, per evitare che altri li prendessero.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

