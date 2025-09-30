Un atto di vendetta premeditato ha portato all'arresto di Craig Vogt, un uomo di 61 anni residente a Hudson, in Florida.
Come riporta «Today», l'uomo è accusato di crudeltà aggravata sugli animali dopo aver ucciso e cucinato i pavoni del suo vicino. L'ufficio dello sceriffo della contea di Pasco ha confermato l'accusa.
Ha confessato
Secondo quanto riportato dai media locali, il 61enne avrebbe anche inviato una lettera minacciosa al vicino, dichiarando di aver ucciso due dei pavoni perché lui continuava a nutrirli. Da tempo l'uomo era infastidito dalla presenza degli animali, tant'è che questo problema aveva causato già in passato tensioni e litigi tra i due.
Nella dichiarazione delle autorità, Vogt ha ammesso il crimine, descrivendo dettagliatamente le azioni compiute: «Li ho uccisi tagliandogli la gola per dispetto. Poi, dopo averli dissanguati, li ho cucinati in padella e mangiati».
Mentre veniva trasferito al centro di detenzione di Land O' Lakes, ha minacciato di uccidere tutti i pavoni del vicino una volta rilasciato, per evitare che altri li prendessero.
