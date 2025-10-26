  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Caraibi L'uragano Melissa si avvicina alla Giamaica ed è più minaccioso

SDA

26.10.2025 - 21:53

In Giamaica ci si prepara all'arrivo dell'uragano Melissa.
In Giamaica ci si prepara all'arrivo dell'uragano Melissa.
Keystone

L'uragano Melissa, che nelle scorse ore si era già rafforzato fino a raggiungere la categoria 4, sta guadagnando maggiore slancio nei Caraibi, minacciando la Giamaica con condizioni meteorologiche «catastrofiche» nei prossimi giorni.

Keystone-SDA

26.10.2025, 21:53

26.10.2025, 21:56

Melissa ha già ucciso quattro persone questa settimana sull'isola di Hispaniola, tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana, mentre un adolescente è dato per disperso.

Il National Hurricane Center (NHC) americano, con sede a Miami, ha annunciato ieri che Melissa aveva raggiunto la categoria 4, con venti fino a 225 chilometri orari, prevedendo che sarebbe salito alla categoria 5, la più alta, nel corso della giornata.

La sua velocità relativamente bassa di circa 6 km/h (4 mph) preoccupa gli esperti, poiché le piogge e le frane causate da Melissa dureranno probabilmente molto più a lungo di quelle di altri uragani.

«La bassa velocità significa che queste condizioni potenzialmente da uragano di grande entità persisteranno o si svilupperanno sull'isola della Giamaica (dove l'uragano è ora diretto, ndr) per più di 24 ore, e le condizioni di tempesta tropicale potrebbero persistere per altri due o tre giorni», ha spiegato il vicedirettore dell'NHC Jamie Rhome in un aggiornamento video.

I più letti

I due della banda del Louvre sono stati catturati grazie ad passo falso dettato dalla fretta
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
I figli di Britney Spears non vanno più a trovarla, l'ex marito: «Hanno paura di lei»
Sciare in Svizzera diventa sempre più caro, ecco di quanto salgono i prezzi
Prima intesa USA-Cina sui dazi, rimane il gelo tra Washington e Ottawa

Altre notizie

Argovia. Automobilista in preda all'alcool finisce in un sottopassaggio a Neuenhof

ArgoviaAutomobilista in preda all'alcool finisce in un sottopassaggio a Neuenhof

Epidemia. Impennata di aviaria in Germania, abbattuti 130'000 animali

EpidemiaImpennata di aviaria in Germania, abbattuti 130'000 animali

Francia. Coppia costringe una donna a «mangiare porridge mescolato a detersivo» per 5 anni

FranciaCoppia costringe una donna a «mangiare porridge mescolato a detersivo» per 5 anni

Esercito svizzero. Una comandante di compagnia avrebbe picchiato delle reclute a Lenzburg

Esercito svizzeroUna comandante di compagnia avrebbe picchiato delle reclute a Lenzburg