Nonna Nunzia verrtä blue News die beste Pasta-Sauce der Welt Orecchiette sind ihre Spezialität, Social Media ihre Bühne: Nonna Nunzia verzaubert mit ihrer Pasta-Kunst die Welt. Warum ihre «Pasta ai Pomodorini» so besonders ist – und wieso sie eine Wurst in Zürich ausgehöhlt hat. 25.03.2025

Le orecchiette sono la sua specialità, i social media il suo palcoscenico: nonna Nunzia incanta il mondo con la sua arte della pasta. Quella «ai pomodorini» è così speciale da averla cucinata per Papa Francesco e per la famiglia più ricca del mondo.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te La chef italiana di Instagram Nonna Nunzia, nota per le sue orecchiette, ha già cucinato per Papa Francesco e per la famiglia Ambanis.

La sua famosa «Pasta ai Pomodorini» è una ricetta semplice con cipolle rosse, pomodori, basilico e olio d'oliva e, secondo lei, dovrebbe essere fatta solo con gli ingredienti migliori.

Attualmente sta girando il mondo per una campagna di pubbliche relazioni, ispirando le persone con la sua arte della pasta e ha in programma una tappa a Singapore. Mostra di più

Mamma mia, che stretta di mano! La food star di Instagram Nonna Nunzia afferra come una campionessa mondiale di boxe.

Il perché è presto detto: quando la nonna pugliese si mette all'opera per preparare le orecchiette sembra un gioco da ragazzi. Questa specialità pugliese è il suo cavallo di battaglia.

Nunzia Caputa ha imparato la ricetta da sua nonna, che a sua volta l'ha imparata da sua nonna. Una vera e propria tradizione familiare che ora condivide con il mondo attraverso i social media.

Ben presto diventa chiaro perché la scattante chef barese ha così tanti fan: fa la pasta a occhi chiusi e a velocità record. Ha mai pensato di entrare nel Guinness dei primati? «Sciocchezze, me l'hanno chiesto una volta, ma non fa per me», dice con un sorriso malizioso.

Aggiunge di produrre «circa 5 kg di orecchiette all'ora»: una vera macchina per la produzione di pasta.

I record e le cifre la lasciano indifferente

I record e le cifre lasciano indifferente la 66enne. Preferisce filosofeggiare sul suo argomento preferito: la pasta fatta in casa e la cucina italiana. Con la sua verve e il suo fascino inconfondibile, affascina la sua comunità, che pende dalle sue labbra.

Chiunque conosca l'Italia sa che non tutta la pasta è uguale. Ogni regione ha la sua specialità e la salsa ideale per accompagnarla. Ogni piatto è ricco di differenze regionali e di sorprese. E i turisti? Rischiano un'occhiataccia se abbinano la loro pasta a un sugo inadeguato.

Il miglior sugo del mondo. Che buono!

Nonna Nunzia racconta a blue News il condimento perfetto per le sue orecchiette: la pasta ai pomodorini.

Ecco com'è fatta: soffriggere una cipolla rossa (rigorosamente di Tropea) in olio d'oliva, tagliare a quarti i pomodori e soffriggere brevemente, quindi salare e pepare. Infine, aggiungere il basilico fresco e togliere immediatamente dal fuoco. Non aggiungete il basilico.

La nonna sa bene perché la cucina italiana è così popolare nel mondo: «È semplice, ma incredibilmente varia. Tutto è preparato con i migliori ingredienti, ed è sana». E naturalmente c'è una grande porzione di amore in ogni piatto.

E per accompagnare il tutto? «Preferisco una birra fresca, si abbina molto bene alla pasta», dice entusiasta la star dei social. Su Instagram si fa chiamare "leorecchiettedinunzia" e conta quasi 64'000 follower.

Papa Francesco e gli Ambanis

Tra i suoi fan ci sono nientemeno che Papa Francesco e la famiglia più ricca del mondo, gli Ambanis dell'India. Ha già cucinato per entrambi. Ricorda in particolare l'incontro con il Pontefice: «Ha un atteggiamento incredibilmente calmo e gentile. Ed è divertente», dice.

L'anno scorso ha cucinato anche per gli Ambanis, in occasione del loro lussuoso matrimonio. Ma non ama la cucina indiana: «Troppo piccante», dice, storcendo il naso e sottolineando le sue parole con gesti animati.

A Zurigo ha provato una salsiccia locale: «Non era male»

Nunzia è a Zurigo per una campagna di pubbliche relazioni e, insieme alla nipote, dimostra come prepara la sua famosa pasta. Ha anche assaggiato una salsiccia a Wiedikon, anche se con un piccolo trucco: ha scavato velocemente il panino. «Non era male», dice sorridendo maliziosamente.

La sua prossima tappa sarà a Singapore. Dopo tutto, la pasta italiana è una ricetta di successo in tutto il mondo.

Dopo un saluto affettuoso - con la sua stretta di mano da campionessa del mondo di pugilato - Nonna Nunzia è già al lavoro sul prossimo rotolo di pasta: prima di sera devono essere preparate ancora alcune orecchiette.