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Regno Unito La BBC taglia l'unità TV che segue i grandi eventi dei Windsor

SDA

30.3.2026 - 18:16

La ridotta copertura degli eventi legati alla famiglia reale avviene in un momento di crisi per i Windsor, segnati del coinvolgimento dell'ex principe Andrea nello caso Epstein. (Foto archivio)
La ridotta copertura degli eventi legati alla famiglia reale avviene in un momento di crisi per i Windsor, segnati del coinvolgimento dell'ex principe Andrea nello caso Epstein. (Foto archivio)
Keystone

La BBC ha deciso di tagliare quasi interamente la squadra di BBC Studios Events, l'unità TV d'eccellenza responsabile della trasmissione dei più importanti momenti istituzionali nella storia britannica, a partire da quelli riguardanti la famiglia reale.

Keystone-SDA

30.03.2026, 18:16

30.03.2026, 18:21

Il reparto, considerato per decenni il «gioiello della corona» dell'emittenza radiotelevisiva del Regno Unito, come sottolinea il Times, vedrà il licenziamento dei suoi componenti in pianta stabile, a eccezione di una sola figura, Claire Popplewell, regista veterana che ha curato eventi come i matrimoni dei principi di Galles e dei duchi di Sussex.

La decisione di affidarsi a collaboratori esterni, soprattutto freelance, rientra nell'ultimo piano di tagli drastici e riduzione della programmazione avviato dalla TV di Stato, che ha già portato, il 9 marzo, alla cancellazione della diretta per il Commonwealth Day all'abbazia di Westminster, evento trasmesso ininterrottamente dal 1989.

L'unità è stata custode della memoria visiva del Paese: ha infatti coperto ogni occasione cerimoniale dall'incoronazione della regina Elisabetta II nel lontano 1953 fino ai suoi funerali di Stato nel 2022.

Piano di riduzione dei costi pari al 10%

Di recente l'azienda, dopo tutta una serie di annunci e progetti settoriali di risparmio moltiplicatisi negli ultimi mesi, aveva messo nero su bianco un piano di riduzione dei costi complessivi pari al 10% del totale entro i prossimi tre anni.

Ma la ridotta copertura degli eventi cerimoniali, quasi sempre legati alla famiglia reale, avviene fra l'altro in un momento di crisi per i Windsor, segnati dal calo di popolarità seguito al coinvolgimento dell'ex principe Andrea nello scandalo del defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein, con tanto di arresto di un reale di alto rango senza precedenti nella storia moderna della monarchia britannica.

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