La benedizione con lo spruzzino di don Alessandro ha sollevato un polverone, ecco cosa è successo

Ad Acireale, in Sicilia, don Alessandro Di Stefano ha suscitato polemiche per aver utilizzato uno spruzzino per l'acqua santa durante una cerimonia. La sua scelta ha diviso l'opinione pubblica e sollevato critiche tra i religiosi.

Il prete di Acireale, in Sicilia, durante l'inaugurazione di un'attività commerciale, ha deciso di benedire i presenti utilizzando uno spruzzino nebulizzatore, solitamente impiegato per le piante, al posto del tradizionale aspersorio.

Alcuni dei presenti hanno riso, mentre altri hanno espresso disappunto per l'insolita scelta.

Tra i religiosi si è diffuso il malumore e sono state mosse critiche al parroco, invitato a rispettare il ruolo e l'abito che indossa.

Si attende ora la presa di posizione del vescovo di Catania. Mostra di più

Il caso di don Alessandro Di Stefano, decano della basilica di San Sebastiano di Acireale, ha suscitato un acceso dibattito.

Come riportato da vari media italiani, tra cui anche «La Sicilia», durante l'inaugurazione di un'attività commerciale, il sacerdote ha deciso di benedire i presenti utilizzando uno spruzzino nebulizzatore, solitamente impiegato per le piante, al posto del tradizionale aspersorio.

Questo gesto, immortalato dai partecipanti con i loro cellulari, ha provocato reazioni contrastanti: alcuni hanno riso, mentre altri hanno espresso disappunto per l'insolita scelta.

La decisione del prete, che guida la più importante basilica della città, non è stata ben accolta negli ambienti ecclesiastici.

Si aspetta la presa di posizione del vescovo catanese

Tra i religiosi si è diffuso il malumore e sono state mosse critiche al parroco, invitato a rispettare il ruolo e l'abito che indossa. Messaggi di indignazione sono circolati nelle chat dei sacerdoti, sottolineando come l'uso di strumenti impropri per la benedizione possa banalizzare il rito e svuotarne il significato.

Si attende ora la presa di posizione del vescovo di Acireale, monsignor Antonino Raspanti.

Un partecipante alla cerimonia, sempre a «La Sicilia», ha espresso la speranza che episodi simili non si ripetano in futuro, soprattutto in contesti ufficiali e alla presenza di fedeli non troppo inclini a questo genere di modernizzazione della Chiesa cattolica.

