Shock alla casa d’aste «La bimba è in vendita?»: in manette un 73enne che voleva comprare una neonata

ai-scrape

8.12.2025 - 16:57

L'uomo è stato arrestato in un'operazione sotto copertura delle autorità. 
L'uomo è stato arrestato in un'operazione sotto copertura delle autorità. 
Washington Parish Sheriff's Office

Howell Gene Penton è stato accusato in Louisiana per aver tentato di acquistare una bambina in una casa d'aste. L'uomo è attualmente detenuto con una cauzione fissata a 200.000 dollari.

Antonio Fontana

08.12.2025, 16:57

Alla casa d’aste di Angie, nel piccolo villaggio della Louisiana, si vendono di solito mobili e vecchi cimeli. E invece una madre, presente con la sua bimba di dieci mesi, si sarebbe sentita rivolgere una proposta sconvolgente da un uomo anziano. Questo le avrebbe chiesto, secondo gli investigatori, di «acquistare» la piccola.

Come riporta «People», il protagonista della vicenda è Howell Gene Penton, un 73enne residente a Picayune, in Mississippi. L’uomo è stato incriminato per tentata compravendita di minore.

La segnalazione è arrivata alla polizia il 26 novembre. In soli tre giorni, lo sceriffo e gli agenti di Angie hanno organizzato un’operazione sotto copertura che si è conclusa con l’arresto di Penton, avvenuto senza complicazioni.

Ora l'uomo si trova in carcere a Franklinton, con una cauzione fissata a 200.000 dollari. Al momento non è noto se abbia nominato un avvocato o presentato una dichiarazione di colpevolezza.

