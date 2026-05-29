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Ecco in quali negozi La bizzarra idea di Ikea: sarà possibile sposarsi in un negozio, a prezzo low cost

ai-scrape

29.5.2026 - 17:40

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
archivio KEYSTONE

Un'idea originale per celebrare le nozze senza spendere fortune. Il colosso svedese dell'arredamento apre le porte delle sue sedi alle coppie che vogliono dire «sì» in un ambiente insolito.

Sara Matasci

29.05.2026, 17:40

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Ikea ha lanciato una inusuale iniziativa per chi ha intenzione di dire il fatidico «sì».
  • Dal 27 giugno 2026, in Svezia, 15 coppie avranno infatti la possibilità di sposarsi all'interno di alcuni negozi del Paese.
  • L'azienda ha pensato a un pacchetto completo per i novelli sposi, ovviamente low cost: un ufficiale civile celebrerà il matrimonio, al termine ci sarà un pranzo e la coppia riceverà anche un regalo.
  • «Vogliamo dare a più persone la possibilità di dire sì sia all'amore che alla vita di coppia», ha dichiarato Martina Bjuvenius, responsabile del design d'interni di IKEA Svezia.
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Ikea ha lanciato una insolita iniziativa per chi ha intenzione di dire il fatidico «sì»: dal 27 giugno 2026, in Svezia, sarà infatti possibile sposarsi all'interno di alcuni negozi.

L'iniziativa, come si legge su «Il Messaggero», coinvolge cinque punti vendita del Paese scandinavo (Malmö, Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad) e complessivamente verranno selezionate 15 coppie, ovvero tre per ogni sede prevista nel progetto.

L'azienda ha pensato a un pacchetto completo per i novelli sposi, ovviamente low cost. Un ufficiale civile celebrerà il matrimonio e al termine della cerimonia verrà servito un pranzo basato su un menù estivo firmato Ikea.

Ma non è tutto: gli sposi riceveranno anche un regalo da parte del marchio.

Per rendere legalmente valido il matrimonio le coppie dovranno presentare un documento d'identità autentico e farsi accompagnare da due testimoni.

Sarà inoltre necessario compilare la richiesta di autorizzazione matrimoniale, chiamata hindersprövning, presso l'Agenzia delle Entrate svedese.

«Vogliamo dare a più persone la possibilità di dire sì sia all'amore»

Ma come è venuta questa idea a Ikea?

«Vogliamo dare a più persone la possibilità di dire sì sia all'amore che alla vita di coppia, ed è per questo che offriamo ai nostri clienti l'opportunità di sposarsi in un ambiente unico e di creare ricordi che dureranno per sempre», ha dichiarato Martina Bjuvenius, responsabile del design d'interni di IKEA Svezia.

Con questa proposta, chi decide di celebrare il matrimonio in negozio può evitare i lunghi preparativi e i costi elevati tipici delle nozze tradizionali.

Ma dunque, qual è il prezzo di tutto ciò?

Al momento non è ancora dato saperlo...

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