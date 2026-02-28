Calciatrice svizzera rompe il silenzio sull'ex arbitro che le filmava negli spogliatoi

Eleni Rittmann ha giocato per l'SCR Altach nella stagione 2023/24. Ora è in Francia con l'Évian Grand Genève FC. Screenshot Instagram

In seguito alla condanna di un ex arbitro svizzero di alto livello per aver filmato di nascosto delle calciatrici, la giocatrice svizzera Eleni Rittmann si è espressa. La 25enne critica aspramente la sentenza.

Hai fretta? blue News riassume per te Un ex arbitro svizzero di alto livello è stato condannato lunedì per aver filmato di nascosto calciatrici - alcune delle quali minorenni - negli spogliatoi e nella palestra dell'SCR Altach, clud della massima divisione femminile austriaca.

La calciatrice elvetica Eleni Rittmann, che giocava nell'Altach all'epoca del reato, ha denunciato la mancanza di informazioni fornite alle persone coinvolte, i problemi strutturali del calcio femminile e l'assenza di protezione in aree sensibili come gli spogliatoi.

La sentenza non è ancora giuridicamente vincolante, la procura sta esaminando ulteriori passi, mentre Rittmann chiede controlli più severi e un chiaro segnale sociale contro tali aggressioni. Mostra di più

Durante la sua attività di funzionario dell'SCR Altach, un ex arbitro svizzero di alto livello ha filmato e fotografato di nascosto calciatrici, alcune delle quali minorenni, negli spogliatoi e in palestra.

Lunedì è stato condannato dal Tribunale regionale di Feldkirch, in Asutria, a sette mesi di reclusione con la condizionale, a 300 multe giornaliere di quattro euro ciascuna e a 625 euro di danni per ogni giocatrice coinvolta.

La calciatrice svizzera Eleni Rittmann ha ora parlato pubblicamente del caso. In un video su Instagram, la 25enne critica aspramente la sentenza.

La 25enne si è pure espressa ai microfoni di blue News.

«Vicende nascoste sotto il tappeto»

La Rittmann ha giocato per l'SCR Altach nella stagione 2023/24, ovvero all'epoca del reato. «Ho pensato a lungo se fosse il caso di parlare», ha dichiarato. «Ma la sentenza è ingiusta ai miei occhi. Ecco perché voglio usare il mio raggio d'azione».

Non dovrebbe accadere che le persone colpite debbano rimanere in silenzio per paura di conseguenze legali o di commenti di odio ed è proprio questo che vuole contrastare con la sua dichiarazione.

«Se ci limitiamo ad accettare questa situazione come donne nello sport femminile, non cambierà mai nulla. Cose come questa accadono ancora e ancora nel calcio femminile, in parte perché vengono affrontate solo internamente e nascoste sotto il tappeto».

«È la nostra vita quotidiana, il nostro posto di lavoro, la nostra seconda casa»

È venuta a conoscenza degli incidenti quando già giocava per il suo attuale club, l'Évian Grand Genève FC, in Francia.

L'SCR Altach aveva inviato una circolare alle ex giocatrici. «Ma non c'era scritto esattamente cosa era successo o chi era stato. Si poteva solo leggere che doveva essere successo qualcosa di brutto». Ha poi ricevuto informazioni più dettagliate solo da una collega che gioca ancora per l'SCR Altach.

Per Rittmann e le sue compagne di squadra, il caso riguarda un luogo particolarmente sensibile: lo spogliatoio. «Per me lo spogliatoio è un luogo di incontro con le mie compagne di squadra», dice Rittmann.

Durante la stagione, la squadra è come una piccola famiglia. «Ci si vede tutti i giorni, si vivono insieme momenti belli e brutti. Ci scambiamo storie prima dell'allenamento, parliamo di cose private. Ci si sente a proprio agio».

Un caso che ha segnato profondamente Rittman

Anche Ana Maria Marković, amica intima di Rittmann e giocatrice del Brooklyn FC, afferma che questi sono esattamente i luoghi in cui ci si dovrebbe sentire al sicuro e allo stesso tempo particolarmente vulnerabili.

«Questi non sono luoghi strani. È la nostra vita quotidiana, il nostro posto di lavoro, la nostra seconda casa», afferma Marković in un video su Instagram in cui commenta il caso.

Il fatto che questo spazio protetto sia stato abusato ha lasciato il segno, dice Rittmann. Il giorno dopo aver scoperto i reati, ha cercato nello spogliatoio del suo nuovo club eventuali telecamere.

«In genere sono molto più attenta. Ovunque mi trovi, mi guardo intorno alla ricerca di telecamere». Questa sensazione non accompagna solo lei, ma anche le compagne di squadra che sono venute a conoscenza del caso.

«Ogni singola giocatrice di allora è una vittima»

La Rittmann non ha preso parte al processo di Feldkirch. Non ha potuto partecipare come parte civile in quanto non è una delle giocatrici identificate dalla Procura nelle registrazioni sequestrate.

Tuttavia, Rittmann non esclude che non ci siano registrazioni che la riguardano. «Gli spogliatoi e la palestra non sono molto grandi. Presumo che ogni giocatrice di quel periodo possa essere vista nei filmati».

È una supposizione, «ma per me ogni singola giocatrice di allora è una vittima».

Rittmann critica il fatto di non essere stata informata meglio dalle autorità sugli incidenti. Lei e molte delle sue ex colleghe hanno ancora tante domande senza risposta. Inoltre, ha saputo della sentenza solo dai media.

Un episodio che ha fatto sorgere dei dubbi

All'inizio della sua permanenza ad Altach aveva stretto un buon rapporto con il funzionario condannato. È stato lui a portarla al club. «Era molto vicino alla squadra e partecipava spesso agli allenamenti e alle partite», racconta.

In seguito, però, sono sorte delle tensioni. Ricorda un episodio in particolare: dopo aver parlato con una compagna di squadra nella doccia, ricevette un messaggio che le diceva: «Chiudi la porta la prossima volta che bestemmi», ma «in quel momento ero sicura che la porta fosse chiusa», dice oggi la Rittmann.

«Ma anche se fosse stata aperta, non credo che qualcuno, a parte le giocatrici, debba stare così vicino alla porta dello spogliatoio da poter sentire quello che stiamo discutendo sotto la doccia».

Ha quindi cercato un dialogo con il suo allenatore e con l'ufficiale di gara. «È stata la mia ultima conversazione con lui», dice Rittmann.

Dopo otto mesi ha disdetto il contratto originario di due anni. «Ma anche allora non avrei potuto immaginare nei miei incubi peggiori che avrebbe fatto una cosa del genere».

Un campanello d'allarme, ci vogliono più controlli

Ripensandoci, la ragazza ritiene che il club non l'abbia protetta abbastanza, ma non incolpa direttamente Altach: «Il club è stato sopraffatto dalla situazione. È anche una vittima».

Tuttavia, il caso dovrebbe essere un campanello d'allarme. Rittmann chiede quindi controlli più severi al momento dell'assunzione, soprattutto nell'ambiente delicato dello sport femminile: «Bisogna dare un'occhiata più da vicino a chi si assume».

In particolare, «agli uomini deve essere chiesto esattamente perché vogliono lavorare nello sport femminile e non in quello maschile».

Per lei, lo scandalo è anche espressione di problemi strutturali: nel calcio femminile ci sono ancora troppe poche risorse, poca professionalità e poche donne in posizioni di responsabilità.

«Non mi sento presa sul serio da questa sentenza»

La Rittmann ritiene che la sentenza nei confronti della condannata sia troppo clemente: «Si viene puniti più severamente se si inserisce qualcosa di sbagliato nella dichiarazione dei redditi», afferma.

Il risarcimento di 625 euro per giocatrice è a suo avviso ridicolo: «Non mi sento presa sul serio da questa sentenza».

L'imputato si è dichiarato colpevole in tribunale. Ha anche accettato il verdetto e si è scusato con le vittime: «Vorrei esprimere la mia solidarietà a tutte le persone colpite», ha detto.

La sentenza non è ancora definitiva. L'ufficio del pubblico ministero sta valutando se appellarsi alla sentenza: «Ora ha l'opportunità di inviare un segnale che una cosa del genere non sarà tollerata nella nostra società», afferma Rittman.