Diana Loginova, in arte Naoko, la cantante di strada 18enne durante un'udienza in tribunale a San Pietroburgo lo scorso 11 novembre. (foto d'archivio) Keystone

La cantante russa di strada Diana Loginova, in arte Naoko, e il chitarrista Alexander Orlov, suo fidanzato, hanno lasciato la Russia dopo avere scontato tre arresti amministrativi consecutivi nelle carceri di San Pietroburgo.

Keystone-SDA SDA

Lo scrive la testata dell'opposizione Novaya Gazeta, con sede all'estero, precisando che i due musicisti sono stati rilasciati ieri. Al momento il gruppo di sostegno a Loginova e Orlov ha comunicato ufficialmente solo che sono «liberi» e «al sicuro», aggiungendo che i dettagli saranno forniti in seguito.

La liberazione dei due musicisti è avvenuta in sordina, lontano dagli occhi dei giornalisti, sottolinea Novaya Gazeta, aggiungendo che Loginova e Orlov sono stati trasportati fuori dalla prigione a bordo di veicoli di servizio. Da parte loro, familiari e amici della cantante, che ha 18 anni, hanno chiesto il «silenzio».

Loginova e Orlov hanno scontato la pena per l'organizzazione di una serie di concerti di strada, durante i quali il loro gruppo, Stoptime, ha eseguito anche canzoni di artisti riconosciuti dalle autorità russe come 'agenti stranieri'. Le accuse nei loro confronti erano di violazione della legislazione sui raduni e diffamazione del potere.

I membri del gruppo Stoptime sono stati arrestati a metà ottobre e quindi sono rimasti in custodia per più di un mese. Diana e Alexander sono fidanzati. Il giovane ha fatto la proposta di matrimonio tra un arresto e l'altro, regalando alla ragazza un anello fatto con un fazzoletto, in una scatola per cuffie. Diana ha accettato.