Le due ragazze cantano la canzone «Sigma Boy». Screenshot YouTube

Due giovani ragazze russe hanno ottenuto un successo virale con la loro canzone «Sigma Boy». Kiev descrive l'orecchiabile brano come un'«arma» nella guerra dell'informazione di Mosca. Ecco cosa c'è dietro.

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te La canzone «Sigma Boy» delle giovani cantanti russe Betsy e Marija Jankowskaja è un successo virale.

È ormai riconosciuta a livello internazionale.

Ma la canzone è controversa perché è stata criticata come parte della guerra dell'informazione russa e come promotrice di una visione del mondo patriarcale. Mostra di più

Danzano su un palco con giacche di peluche colorate, cantando «Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy». La scena è illuminata da uno spettacolo di luci colorate.

Le due ragazze sono l'undicenne Svetlana Chertishcheva - conosciuta anche con il nome d'arte «Betsy» - e la dodicenne Mariya Yankovskaya. Betsy canta da anni canzoni per bambini, mentre Marija è regolarmente presente sul canale televisivo russo per bambini «CTC Kids».

Chiunque conosca la canzone sa che si tratta di un motivo orecchiabile di cui è difficile liberarsi. E questo nonostante il fatto che «Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy» sia l'unica parte del brano comprensibile. Il resto è russo.

La canzone è stata pubblicata nell'ottobre 2024 ed è ormai riconosciuta a livello internazionale.

Influencer e star come Dieter Bohlen ballano sulla melodia su TikTok. Il clip è già stato visualizzato oltre 91 milioni di volte su YouTube. Ha raggiunto posizioni di rilievo nelle classifiche di mezzo mondo.

La canzone è stata scritta dal padre di Betsy, Mikhail Chertishchev, un produttore musicale russo, in collaborazione con il musicista rock Mukka.

Un'immagine tossica degli uomini

Ma di cosa parla questa canzone? Secondo Michail Tschertischtschew, in realtà doveva essere una canzone per bambini. Mukka aveva cercato su Google i termini più popolari dello slang di Internet per la canzone, come ha raccontato a un media russo. Con «Sigma» ha fatto centro.

Questa parola è principalmente associata a «Sigma Male». Gli uomini Sigma sono spesso visti come combattenti soli, outsider e lupi solitari con tratti caratteriali come la fiducia in se stessi, l'indipendenza e l'autosufficienza, che considerano di valore solo se stessi. Si concentrano solo sui propri bisogni, desideri e obiettivi.

La manosfera, in particolare, un gruppo di comunità online con opinioni misogine, diffonde questa immagine degli uomini. Vedono Patrick Bateman di «American Psycho» come l'ideale.

Nella canzone, le due ragazze cantano di flirtare con un tale «sigma boy»: «Ogni ragazza vuole ballare con te», dicono.

Una «visione del mondo patriarcale e filo-russa»

Quindi la canzone è «solo» un altro brano orecchiabile? No, dice la deputata tedesca Nela Riehli. A dicembre, a Strasburgo, ha temuto che la canzone trasmettesse «una visione del mondo patriarcale e filorussa».

Era un esempio di «infiltrazione russa» nel discorso pubblico attraverso i social media.

La Russia non è disposta ad accettare questa critica. «In Occidente non si accontentano di rifiutare tutto ciò che è russo», ha scritto su Telegram Leonid Sluzki, politico russo e deputato della Duma.

«Ora i politici europei hanno persino paura dei bambini russi». E ha trionfato: «Il soft power della cultura russa sta vincendo sulla scena pop globale».

Ma poche settimane fa anche Kiev ha etichettato «Sigma Boy» come «arma» nella guerra dell'informazione di Mosca.

Il Centro ucraino per la lotta alla disinformazione ha spiegato che, sebbene la canzone possa sembrare innocua, promuove un'immagine positiva della Russia e l'idea di dominanza e mascolinità tra i giovani.

Sessualizzazione dei bambini?

Ma la canzone non piace a tutti in Russia: un movimento ortodosso russo ultraconservatore ha accusato i creatori della canzone di sessualizzare i bambini.

Tuttavia, «Sigma Boy» continua a essere diffusa a ciclo continuo. Ora ne esiste anche un remix trap e techno.