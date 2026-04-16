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Religione L'arcivescovo di Canterbury Sarah Mullally a sostegno di Papa Leone XIV

SDA

16.4.2026 - 15:54

Sarah Mullally, arcivescovo di Canterbury e massima autorità della Chiesa anglicana. (foto d'archivio)
Sarah Mullally, arcivescovo di Canterbury e massima autorità della Chiesa anglicana. (foto d'archivio)
Keystone

L'arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally, a capo della Chiesa anglicana, ha salutato oggi «il coraggioso appello» di papa Leone XIV, bersaglio negli ultimi giorni degli attacchi di Donald Trump dopo aver pronunciato un virulento discorso contro la guerra.

Keystone-SDA

16.04.2026, 15:54

16.04.2026, 16:00

«Mi schiero al fianco del mio fratello in Cristo, Sua Santità Papa Leone XIV, nel suo coraggioso appello a un regno di pace», tanto più importante «in questi tempi segnati dall'odio, dalla divisione e dalla violenza», ha dichiarato in un comunicato Sarah Mullally, che incontrerà il Papa a Roma questo mese.

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