ReligioneL'arcivescovo di Canterbury Sarah Mullally a sostegno di Papa Leone XIV
SDA
16.4.2026 - 15:54
L'arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally, a capo della Chiesa anglicana, ha salutato oggi «il coraggioso appello» di papa Leone XIV, bersaglio negli ultimi giorni degli attacchi di Donald Trump dopo aver pronunciato un virulento discorso contro la guerra.
Keystone-SDA
16.04.2026, 15:54
16.04.2026, 16:00
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«Mi schiero al fianco del mio fratello in Cristo, Sua Santità Papa Leone XIV, nel suo coraggioso appello a un regno di pace», tanto più importante «in questi tempi segnati dall'odio, dalla divisione e dalla violenza», ha dichiarato in un comunicato Sarah Mullally, che incontrerà il Papa a Roma questo mese.