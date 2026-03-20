Anche la Casa Bianca utilizza sequenze di videogiochi per raccontare la guerra in Iran. Nintendo / Imago

L'amministrazione di Donald Trump sta commentando gli attacchi statunitensi all'Iran con video di intelligenza artificiale ed estetica da videogioco. Semplicemente di cattivo gusto o un vero e proprio problema di comunicazione?

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te La Casa Bianca sta diffondendo articoli sulla guerra in Iran con immagini generate dall'IA, l'estetica da videogioco e la logica dei meme.

Gli esperti di etica dei media avvertono che questa comunicazione in stile influencer mina la credibilità delle istituzioni statali.

Se la stessa comunicazione governativa si basa su stimoli, ironia e confusione, a lungo termine può indebolire la fiducia in un'informazione affidabile. Mostra di più

I birilli cadono, accompagnati da una musica da festa. Quello che sembra uno spot pubblicitario a buon mercato è in realtà un esempio di come la Casa Bianca sta raccontando la guerra in Iran.

Ma il nucleo irritante di questa produzione non risiede solo nella provocazione. Sta nel fatto che un governo non solo commenta un fatto grave, ma lo traduce anche nel linguaggio visivo dell'economia dell'attenzione.

Secondo questa logica, i post «Undefeated» su X diffusi dall'amministrazione di Donald Trump non seguono un errore, ma uno schema.

A volte si tratta di veri e propri colpi d'attacco, a volte di immagini e video palesemente generati dall'intelligenza artificiale, esteticamente vicini a videogiochi, meme o brevi video virali. L'obiettivo non è la categorizzazione, ma il raggiungimento.

Si tratta di un principio collaudato per le piattaforme. Se si attira l'attenzione, si creano argomenti. Chi polarizza rimane visibile. Per le istituzioni statali questo crea un problema strutturale. Gli stessi meccanismi che avvantaggiano gli influencer possono minare l'autorità della comunicazione pubblica.

Quanto possono essere creativi i canali di comunicazione ufficiali?

L'etica dei media austriaca Claudia Paganini descrive proprio questa collisione in un'intervista a «Krone». Se un ente ufficiale si comporta come un account fasullo, ne risente la credibilità.

Questo perché le aspettative nei confronti della comunicazione governativa sono diverse da quelle nei confronti degli account privati. Tra queste, vi sono l'affidabilità, la serietà e la dignità istituzionale.

Se mancano questi parametri, il contenuto può rapidamente risultare di cattivo gusto, afferma Paganini. Ma non solo. Il mix di esagerazione e ironia indebolisce anche la capacità di giudizio del pubblico. Chiunque si trovi costantemente di fronte a una comunicazione che appare sia ufficiale che palesemente inscenata perde l'orientamento.

Cosa è documentario, cosa è propaganda, cosa è cinismo, cosa è calcolato? La conseguenza non è necessariamente quella di credere alle cose sbagliate. Ciò che è più grave è che si perde la capacità di distinguere tra un'informazione affidabile e una messa in scena calcolata.

Il caos come vantaggio politico

Questo clima di comunicazione può essere utile per i governi che sono sottoposti a pressioni politiche interne. Questo perché un'opinione pubblica sovraccarica organizza meno l'opposizione.

L'esperta descrive questo stato di cose come una cultura delle «stronzate»: un ambiente in cui la verità non deve essere contestata frontalmente perché semplicemente perde di significato.

L'effetto politico è sottile, ma profondo. Quando i cittadini non si aspettano più di trovare informazioni affidabili nella sfera pubblica, cambia il loro rapporto con la politica stessa. La fiducia si disintegra non solo a causa di singole false accuse, ma anche per l'impressione che la comunicazione pubblica nel suo complesso non sia più affidabile.

Cosa tiene insieme il pubblico democratico

I sistemi democratici prosperano su una base informativa comune. Devono essere in grado di resistere ai conflitti, di criticare il potere e di bilanciare gli interessi, ma tutto questo presuppone che ci sia un minimo di fatti comunicati seriamente.

La comunicazione dello Stato svolge una funzione chiave in questo senso. Non deve essere neutrale nel senso politico del termine, ma deve essere riconoscibilmente vincolata a standard istituzionali.

Se gli attori statali, tra tutti, minano questi standard, la situazione cambia radicalmente. La disinformazione diventa allora non solo un problema di attori esterni, ma una conseguenza delle pratiche di comunicazione ufficiali.

In questo caso, non è la censura a minacciare la sfera pubblica democratica, ma la sua ricodifica in un formato che si basa principalmente su stimoli, velocità e confusione.