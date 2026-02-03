Jacques Moretti e sua moglie gestivano insieme il bar Le Constellation, teatro dell'incendio che ha ucciso 41 persone a Crans-Montana la notte di Capodanno (foto d'archivio). Alessandro Della Valle/Keystone/dpa

Secondo i media le informazioni fornite sul loro reddito dai Moretti, proprietari del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, non corrispondono ai dati della loro attuale dichiarazione d'imposta. La cauzione per Jacques Moretti era quindi forse troppo bassa?

Redazione blue News Oliver Kohlmaier

Hai fretta? blue News riassume per te I dati relativi al reddito dei coniugi Moretti, che gestiscono l'azienda, non corrisponderebbero ai dati fiscali attuali.

Nel 2024 la coppia aveva a disposizione ogni mese il doppio del denaro dichiarato alla Procura.

La cauzione fissata per poter uscire di prigione, a 200'000 franchi, potrebbe quindi essere stata troppo bassa. Mostra di più

Il suo rilascio dalla prigione non è stato accolto con incomprensione solo in Svizzera: un paio di settimane fa il Tribunale delle misure coercitive ha annullato la custodia cautelare del gerente del bar «Le Constellation» di Crans-Montana Jacques Moretti.

Per lui, grazie al pagamento della cauzione di 200'000 franchi, sono state disposte misure sostitutive.

Ma la cifra richiesta era forse troppo bassa?

Secondo quanto riportato dal quotidiano «SonntagsZeitung», le dichiarazioni del proprietario del locale sul reddito suo e della moglie non corrispondono all'ultima dichiarazione d'imposta.

Moretti ha dichiarato alla Procura vallesana che guadagnavano 10'000 franchi al mese e non avevano molti beni. L'interrogatorio si è svolto nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio che ha causato la morte di 41 persone e altre 116 persone sono rimaste ferite, molte delle quali in modo grave.

Reddito nel 2024 doppio rispetto a quello dichiarato

Nel 2024 la coppia aveva a disposizione ogni mese il doppio del denaro dichiarato, scrive la «SonntagsZeitung», citando la dichiarazione d'imposta. Jessica Moretti avrebbe guadagnato 128'000 franchi netti nel 2024 per il suo lavoro a «Le Constellation» e 124'000 franchi al ristorante «Senso».

Al contrario, il marito non avrebbe percepito alcuno stipendio. Questo significa che i coniugi avrebbero avuto a disposizione ogni mese circa il doppio del denaro dichiarato dalla Moretti alla Procura.

Dato che questa dichiarazione d'imposta è stata ricevuta solo nel dicembre 2025, è possibile, secondo il giornale, che il tribunale si sia basato sui dati della dichiarazione del 2023.

Come scrive il domenicale, colpisce anche il fatto che un appartamento a Cannes, in Francia, di cui i Moretti sono proprietari, non compaia nei documenti fiscali per anni. Inoltre il valore di un'abitazione a Parigi è stato descritto solo come «poche migliaia di franchi».