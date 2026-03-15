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Maltempo La Centovallina resta bloccata da Trontano alla Svizzera

SDA

15.3.2026 - 20:37

Le forti nevicate mettono a dura prova il traffico ferroviario
Le forti nevicate mettono a dura prova il traffico ferroviario
Keystone

Rimane fermo, a causa delle abbondanti nevicate delle scorse ore, il traffico ferroviario sulla tratta italiana della Centovallina, da Trontano al confine svizzero.

Keystone-SDA

15.03.2026, 20:37

15.03.2026, 20:45

Domani mattina – fanno sapere i gestori in una nota – verrà garantito un servizio bus sostitutivo, anche per gli studenti della Valle Vigezzo.

Da valutazioni effettuate dalla ditta di autotrasporti incaricata di effettuare il servizio sostitutivo, le condizioni infrastrutturali delle strade della Val Vigezzo non consentono di poter effettuare un servizio capillare, dunque è stato stabilito un unico punto di ritrovo per tutti gli studenti a Druogno (parcheggio della ex Colonia), per il trasporto dalla Valle Vigezzo a Domodossola (e viceversa, per il rientro post scuola).

Regolare il traffico ferroviario da Domodossola a Trontano.

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