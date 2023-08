Anche l'esercito è intervenuto per favorire la messa in sicurezza della copertura dei tetti Keystone

I lavori di messa in sicurezza degli elementi di copertura dei tetti in seguito alla tempesta che ha colpito la città di La Chaux-de-Fonds (NE) il 24 luglio scorso, sono terminati ieri sera.

Oltre mille interventi sono stati effettuati dai pompieri, in collaborazione con l'Esercito e partner privati.

La fine delle operazioni di sgombero dei detriti e di protezione degli edifici segna «l'uscita dal periodo di crisi che ha fatto seguito, per un mese, alla tempesta del 24 luglio», indicano in una nota congiunta le autorità cittadine e l'Istituto cantonale di assicurazione e prevenzione (ECAP, che è l'assicurazione fabbricati cantonale).

Sebbene i lavori di riparazione siano soltanto agli inizi e dureranno ancora diversi mesi, questa tappa costituisce il ritorno a una certa «normalità», in particolare per quel che concerne la responsabilità dei proprietari degli stabili, precisa ancora il comunicato. Da oggi in poi, ogni proprietario è responsabile dei danni causati da qualsiasi elemento che potrebbe staccarsi e cadere dal tetto.

Numerosi tetti sono stati coperti provvisoriamente con teloni. «È già sin d'ora sicuro che tutti potranno essere rimessi a posto in modo definitivo prima delle prime nevicate», si legge ancora nella nota.

