A causa del calo del budget 2026Il CICR taglia 2'900 posti a tempo pieno in tutto il mondo
SDA
21.11.2025 - 11:39
L'assemblea del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha approvato ieri a Ginevra la soppressione di 2'900 posti a tempo pieno, a causa del calo del 17% del suo budget 2026, ha appreso Keystone-ATS.
Keystone-SDA
21.11.2025, 11:39
21.11.2025, 12:26
SDA
Per la presidente Mirjana Spoljaric Egger, i tagli alla sede centrale ginevrina coinvolgono circa 200 persone.
«L'accento è stato posto sul mantenimento, per quanto possibile, delle nostre operazioni», ha commentato Spoljaric Egger a Keystone-ATS. Tenendo conto della volatilità della situazione è ancora impossibile prevedere il numero dei licenziamenti.
È possibile che un terzo dei tagli avvenga tramite partenze volontarie o rinunciando a posti che non erano ancora stati assegnati.
La sede centrale e due direzioni regionali subiranno la perdita di 400 posti a tempo pieno. In una trentina di delegazioni si osserveranno degli effetti anche se l'impronta del CICR rimarrà la stessa. Alcune sotto-delegazioni verranno invece chiuse.
Il Medio Oriente, che sostituirà l'Ucraina quale operazione principale, ottiene invece finanziamenti supplementari al pari del Sudan.