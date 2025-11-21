I tagli alla sede centrale coinvolgeranno circa 200 persone. (Foto d'archivio) Keystone

L'assemblea del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha approvato ieri a Ginevra la soppressione di 2'900 posti a tempo pieno, a causa del calo del 17% del suo budget 2026, ha appreso Keystone-ATS.

Per la presidente Mirjana Spoljaric Egger, i tagli alla sede centrale ginevrina coinvolgono circa 200 persone.

«L'accento è stato posto sul mantenimento, per quanto possibile, delle nostre operazioni», ha commentato Spoljaric Egger a Keystone-ATS. Tenendo conto della volatilità della situazione è ancora impossibile prevedere il numero dei licenziamenti.

È possibile che un terzo dei tagli avvenga tramite partenze volontarie o rinunciando a posti che non erano ancora stati assegnati.

La sede centrale e due direzioni regionali subiranno la perdita di 400 posti a tempo pieno. In una trentina di delegazioni si osserveranno degli effetti anche se l'impronta del CICR rimarrà la stessa. Alcune sotto-delegazioni verranno invece chiuse.

Il Medio Oriente, che sostituirà l'Ucraina quale operazione principale, ottiene invece finanziamenti supplementari al pari del Sudan.