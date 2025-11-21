  1. Clienti privati
A causa del calo del budget 2026 Il CICR taglia 2'900 posti a tempo pieno in tutto il mondo

SDA

21.11.2025 - 11:39

I tagli alla sede centrale coinvolgeranno circa 200 persone. (Foto d'archivio)
I tagli alla sede centrale coinvolgeranno circa 200 persone. (Foto d'archivio)
Keystone

L'assemblea del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha approvato ieri a Ginevra la soppressione di 2'900 posti a tempo pieno, a causa del calo del 17% del suo budget 2026, ha appreso Keystone-ATS. 

Keystone-SDA

21.11.2025, 11:39

21.11.2025, 12:26

Per la presidente Mirjana Spoljaric Egger, i tagli alla sede centrale ginevrina coinvolgono circa 200 persone.

«L'accento è stato posto sul mantenimento, per quanto possibile, delle nostre operazioni», ha commentato Spoljaric Egger a Keystone-ATS. Tenendo conto della volatilità della situazione è ancora impossibile prevedere il numero dei licenziamenti.

È possibile che un terzo dei tagli avvenga tramite partenze volontarie o rinunciando a posti che non erano ancora stati assegnati.

La sede centrale e due direzioni regionali subiranno la perdita di 400 posti a tempo pieno. In una trentina di delegazioni si osserveranno degli effetti anche se l'impronta del CICR rimarrà la stessa. Alcune sotto-delegazioni verranno invece chiuse.

Il Medio Oriente, che sostituirà l'Ucraina quale operazione principale, ottiene invece finanziamenti supplementari al pari del Sudan.

La Rocca celebra Barbara D'Urso e un messaggio infiamma il web: «Siamo solo amici?»
Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
Osservato un lupo mentre usa strumenti «umani» per pescare, ecco il video
Primo discorso pubblico della principessa Kate, con alle dita 4 anelli: ecco cosa raccontano
«Lara Gut-Behrami s'è impigliata in una porta, poi è caduta in modo violento»

In mare da due mesi. La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni

In mare da due mesiLa nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni

Emirati Arabi Uniti. Un caccia indiano si schianta a Dubai durante uno show aereo

Emirati Arabi UnitiUn caccia indiano si schianta a Dubai durante uno show aereo

Per più «fiducia e trasparenza». Dopo il caso Israele si vuol cambiare il sistema di voto all'Eurovision

Per più «fiducia e trasparenza»Dopo il caso Israele si vuol cambiare il sistema di voto all'Eurovision