Dal 1 gennaio 2026 in Cina costerà molto di più comperare preservativi e assumere anticoncezionali. Il Paese sta correndo ai ripari, in quanto la sua popolazione attiva invecchia e nascono sempre meno bambini.

Nel Paese ci sono state 6,77 nascite ogni 1'000 persone nel 2024.

Di questo passo, quella che era la nazione più popolosa del pianeta, nel 2100 potrebbe contare 633 milioni contro l'1,4 miliardi di oggi.

Oltre alle conseguenze della One Child Policy, rimasta in vigore per quasi 30 anni, il mercato del lavoro difficile e il costo alle stelle per crescere un figlio fino ai 18 anni, stimato in 538'000 yuan, pari a 76'000 dollari, rende poco attraente fare figli. Mostra di più

È un periodo difficile per gli innamorati in Cina. Dopo un'esenzione durata 30 anni, il Paese sta introducendo un'imposta sulle vendite del 13% su preservativi, pillole anticoncezionali e dispositivi anticoncezionali, nella speranza di aumentare il calo del tasso di natalità e compensare l'impatto a lungo termine dell'invecchiamento della popolazione e della diminuzione della forza lavoro.

E con la contraccezione più costosa in base alla nuova legge, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, le autorità sperano che altri incentivi finanziari contribuiscano a dare il via a un baby boom.

Come riporta anche il «New York Post», le modifiche includono l'esenzione fiscale per i servizi di assistenza all'infanzia, gli istituti di assistenza agli anziani e i fornitori di servizi per disabili.

E anche l'offerta di un congedo di maternità prolungato, che varia da paese a paese ma è passato da 128 a 158 giorni nelle grandi città come Pechino, insieme alla proposta di un congedo di paternità retribuito di 30 giorni.

Dalla One Child Policy al «bisogno» di bambini

Il 1° gennaio 2025, ogni famiglia ha avuto diritto a ricevere un assegno in denaro di 3'600 yuan, pari a circa 500 dollari, all'anno per ogni figlio nato dopo tale data, ha riportato Bloomberg.

Un mercato del lavoro difficile e il costo alle stelle per crescere un figlio fino ai 18 anni, stimato in 538'000 yuan, pari a 76'000 dollari, non è certo un incentivo per fare figli.

Le nuove politiche cinesi a favore dei bambini sono in netto contrasto con la famigerata politica del figlio unico, crudelmente attuata dal Paese comunista per decenni, per timore che le risorse limitate non riuscissero a tenere il passo con una popolazione che ha superato il miliardo di persone decenni fa. I maschi erano il sesso preferito e le neonate venivano spesso abbandonate, trascurate e persino uccise dai genitori.

Questa politica ha portato al crollo del tasso medio di natalità in Cina, che ha raggiunto solo 6,77 nascite ogni 1'000 persone nel 2024.

Sebbene la politica del «figlio unico» sia terminata nel gennaio 2016, la popolazione complessiva della Cina – attualmente circa 1,4 miliardi – è recentemente diminuita per tre anni consecutivi e potrebbe scendere a 633 milioni entro il 2100.

9'54 milioni di nascite nel 2024, troppo poche

L'anno scorso in Cina si sono verificate 9,54 milioni di nascite, circa la metà rispetto a dieci anni fa, secondo quanto riportato dall'Ufficio Nazionale di Statistica del Paese.

«L'eliminazione dell'esenzione IVA è in gran parte simbolica e difficilmente avrà un impatto significativo sul quadro generale», ha affermato He Yafu, demografo dello YuWa Population Research Institute di Pechino. «Riflette uno sforzo per creare un ambiente sociale che incoraggi le nascite e riduca gli aborti».

Ma rendere i preservativi più costosi potrebbe avere conseguenze indesiderate.

La comunità medica teme che le nuove misure faciliteranno la diffusione dell'HIV, in aumento in Cina nonostante la diminuzione in tutto il mondo, secondo il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie del Paese, che ha rilevato un'impennata dei casi di HIV e AIDS da 0,37 ogni 100'000 persone a 8,41 tra il 2002 e il 2021.