Vista del ponte Huajiang Canyon in costruzione a Qianxinan, nella provincia di Guizhou, in Cina, il 30 novembre 2024. Il ponte è un ponte sospeso a travi d'acciaio con una lunghezza totale di 2.890 metri, una campata principale di 1.420 metri e un'altezza verticale del piano del ponte dall'acqua di 625 metri. IMAGO/CFOTO

La provincia cinese di Guizhou ospita quasi la metà dei 100 ponti più alti del mondo e ora il governo sta progettando una nuova super struttura destinata a battere tutti i record precedenti.

Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Nel Guizhou, in Cina, il ponte Huajiang sarà in futuro il ponte più alto del mondo, sospeso a 625 metri sopra la valle.

Il mega progetto ridurrà il tempo necessario per attraversare una gola, da due ore a un minuto e dovrebbe essere inaugurato nell'estate del 2025.

Il ponte simboleggia le ambizioni tecniche della Cina e migliora l'accesso alle regioni montane remote dell'interno del Paese. Mostra di più

Più grande, più alto, più audace: il nuovo ponte più alto del mondo sarà inaugurato a giugno nella provincia cinese di Guizhou.

Sospeso a 625 metri sul fiume, è quasi 300 metri più in alto del viadotto di Millau in Francia e pesa quanto tre Torri Eiffel. Il nuovo ponte da record accorcerà l'attraversamento della gola da due ore a un minuto, come riporta la «CNN».

Se avete problemi di vertigini è meglio guidare senza lasciarsi distrarre dalla spettacolare vista offerta dal ponte Huajiang Canyon. IMAGO/Xinhua

Ma il megaprogetto non è solo un progetto di prestigio: porta infrastrutture urgentemente necessarie in una regione montuosa di circa 1300 chilometri a ovest di Shenzhen, di difficile accesso.

Visualizzazione dei tre ponti più imponenti del mondo. ChatGPT

Secondo l'ingegnere capo del Guizhou Highway Group, Zhang Shenglin, il 95% del nuovo ponte Huajiang è già stato costruito. La sua inaugurazione è prevista per l'estate del 2025.

Il viaddotto Millau, in Francia, presto non sarà più il ponte più alto al mondo. KEYSTONE

Il ponte sullo spettacolare canyon sarà il primo al mondo ad essere percorribile in entrambe le direzioni e dimostrerà, ancora una volta, il progresso cinese nel campo delle infrastrutture.

Quasi la metà dei 100 ponti più alti del mondo si trova già nella provincia di Guizhou.