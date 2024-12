Il ponte Huangmaohai. Keystone

In Cina è stato costruito un gigantesco ponte sul mare che in futuro collegherà due città con oltre un milione di abitanti. Il mega progetto vanta una serie di innovazioni tecnologiche.

Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Hai fretta? blue News riassume per te L'Huangmaohai, nel Guangdong (Cina), è il più grande ponte strallato (sospeso, ndr.) del mondo con tre piloni, ed è stato recentemente aperto al traffico.

Il progetto infrastrutturale riduce a 30 minuti il tempo di percorrenza del traffico automobilistico tra le città di Pingsha e Taishan, che ospitano milioni di abitanti.

La complessa costruzione vanta una serie di innovazioni tecnologiche.

In Europa l'attenzione è rivolta alla sostenibilità e alla digitalizzazione nella costruzione dei ponti. Mostra di più

Il ponte sul canale del lago Huangmao, nella provincia cinese meridionale del Guangdong, è stato aperto al traffico mercoledì scorso.

Lo spettacolare collegamento avvicina le due città di Pingsha e Taishan, entrambe con oltre un milione di abitanti, riducendo il tempo di percorrenza fra le due località a meno di 30 minuti.

Il mega progetto è stato completato da oltre 10'000 lavoratori in soli sei anni.

Tra digitalizzazione e sostenibilità

Tuttavia il progetto è caratterizzato soprattutto da una serie di innovazioni tecnologiche rivoluzionarie nella costruzione di ponti. Ad esempio, le travi in acciaio sono state modellate in modo aerodinamico per offrire una minore superficie di attacco al vento.

Ma lavori simili stanno avvenendo anche in Europa: in Norvegia è in corso la costruzione di un ponte che è stato progettato esclusivamente in modo digitale e che dovrebbe essere aperto al traffico già nel 2027.

Nel video seguente, disponibile solo in lingua tedesca, blue News mostra e spiega come mai ora i materiali da costruzione sostenibili vengono utilizzati anche per la costruzione di ponti.