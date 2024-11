In Cina è diventata una tendenza tenere animali domestici invece di avere figli. Nicolas Armer/dpa

Otto anni fa, la Cina ha abolito la legge sul figlio unico. Tuttavia, l'economia e i fattori esterni non incoraggiano le giovani coppie a creare una famiglia, ma piuttosto ad avere un cane e un gatto.

Samuel Walder

In Cina, molte giovani coppie scelgono sempre più spesso gli animali domestici al posto dei bambini.

Questo perché non possono permettersi i costi elevati delle famiglie.

Il Governo cinese vuole quindi intervenire contro l'aumento del numero di animali domestici. Mostra di più

Hansen e sua moglie Momo sono sposati da sette anni e si occupano di sei piccoli nel loro appartamento nel centro di Pechino. Ma hanno una routine genitoriale un po' diversa da quella tipica di mamma e papà: giocano a palla con loro e li portano a passeggio tutti i giorni.

I piccoli non sono i loro figli, ma «bambini di pelliccia» o «mao hai zi» in cinese, e la coppia li ama così tanto che li chiama «le nostre figlie, i nostri figli». Si riferiscono ai loro cani.

«Sono tutti parte della nostra famiglia», ha detto Momo. Questo è il suo soprannome perché temeva di finire nei guai con le autorità se avesse parlato apertamente del suo stile di vita, che è in contrasto con gli sforzi della Cina per aumentare il tasso di natalità, secondo la «CNN».

Il grande Paese asiatico è infatti alle prese con il rapido invecchiamento della popolazione e la riduzione della forza lavoro dopo decenni di applicazione della politica del figlio unico.

Presto in Cina ci saranno più animali domestici che bambini

Secondo uno studio dell'Istituto di ricerca sulla popolazione YuWa, con sede a Pechino, condotto all'inizio di quest'anno, il Paese è anche uno dei luoghi più costosi al mondo per crescere un bambino. Questo dato colloca la Cina appena davanti all'Australia e alla Francia.

Dopo l'abolizione della politica del figlio unico nel 2016 e un'altra importante modifica alla politica delle nascite nel 2021, il Governo vuole ora che le coppie abbiano tre figli. Ma Pechino non è riuscita ad aumentare il tasso di natalità.

Secondo un recente rapporto di ricerca della banca d'investimento Goldman Sachs, che ha analizzato la crescente domanda di cibo per animali domestici, il loro numero nelle città cinesi dovrebbe superare quello dei bambini sotto i quattro anni entro la fine dell'anno.

Secondo le previsioni, entro il 2030 il numero di animali domestici nella sola Cina urbana sarà quasi il doppio del numero di bambini piccoli dell'intero Paese. Il numero di proprietari di animali domestici sarebbe ancora più alto se si includesse il numero di cani e gatti nelle aree rurali.

Questo perché, in tempi di incertezza economica, i cinesi non vogliono preoccuparsi della pianificazione familiare. Il costo di un figlio è estremamente elevato. Per questo motivo i cinesi stanno riversando il loro affetto sugli animali domestici.

I centri di pensione per animali domestici al completo

Prevedendo un aumento delle vendite di cibo per cani e gatti, Goldman Sachs ha scoperto una tendenza che sta creando non pochi problemi alle autorità cinesi. Nel 2022, la popolazione del Paese è diminuita per la prima volta da decenni.

Tao gestisce «Space», una pensione per cani a Pechino. La sua passione per gli animali domestici è sinonimo di buoni affari. Intervistato quando mancavano pochi giorni alla Festa nazionale cinese, i proprietari di cani cercano disperatamente qualcuno che si prendesse cura dei loro amici a quattro zampe durante l'alta stagione dei viaggi, che è iniziata il 1° ottobre.

«Eravamo quasi al completo per questa festività», ha detto Tao. Anche lei fornisce solo il suo soprannome; ha due cani e non ha figli. Ha detto che la sua famiglia l'ha sempre spinta a mettere su famiglia, ma lei sapeva che non era la vita che voleva.

«Mi piace il mio stile di vita. Io e il mio compagno viaggeremo molto. Mi piace vedere il mondo. L'idea di avere figli non mi attraeva abbastanza», ha detto.

La mentalità è cambiata

«Sento le persone che dicono: 'Questo è ciò che voglio' o 'Questo è ciò che voglio per la mia vita' piuttosto che 'Questo è ciò che la società mi ha insegnato' o 'Questo è ciò che i miei genitori vogliono che io faccia'», ha aggiunto Tao.

Stuart Gietel-Basten, professore di scienze sociali e politiche pubbliche presso l'Università di Scienza e Tecnologia di Hong Kong, ha affermato che anche in Cina il fatto di avere figli e animali domestici non si escludono a vicenda.

Tuttavia, le giovani coppie devono affrontare sfide crescenti che vanno dalla disoccupazione alle pressioni sociali, come i lunghi orari di lavoro e l'aspettativa che alcune donne abbandonino la carriera dopo aver avuto un figlio.

«Quando si ha poco più di vent'anni in Cina e si ha un forte bisogno di prendersi cura di se stessi, è molto più facile prendere un cucciolo, un gattino o un coniglio, che trovare un partner con cui sposarsi e avere dei figli», afferma il professore.

Hansen e Momo si godono semplicemente la compagnia dei loro cuccioli. «Non seguiamo nessuna tendenza. Non ci lasciamo influenzare. È una nostra decisione. Penso che amiamo semplicemente i cani", ha detto Hansen che non vede l'ora di tornare a casa ogni giorno perché i suoi amici a quattro zampe sono così entusiasti di vederlo.

L'anno scorso, in occasione di una conferenza sulle donne, il leader cinese Xi Jinping ha tenuto un discorso ai delegati per promuovere un nuovo tipo di matrimonio e di cultura familiare. Il messaggio alle donne cinesi era chiaro: sposatevi e fate dei figli.

Ma Momo pensa che la Cina debba cavarsela anche senza i suoi geni. «Ho la sensazione che al Paese non manchi questo mio figlio», dice.