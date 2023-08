Lo street art basilese Philippe Tschanz alias Dest Jones lavora sull'opera nell'ambito del progetto "Málaga loves Basel" in occasione del 50esimo anniversario della morte di Picasso. Keystone

Malaga, luogo natio di Picasso, in occasione del 50esimo anniversario della morte dell'artista regala alla città renana due opere di street art per il liceo Leonhard. Si intende così onorare Basilea come città d'arte fortemente legata a Picasso.

Lo street artist basilese Philippe Tschanz, alias Dest Jones, si è già portato avanti con il suo dipinto su parete dominato da linee curve. Ha voluto onorare Picasso con i fiori che lui stesso ha dipinto così spesso, ha detto ieri iniziando l'opera.

A pochi metri di distanza, Eduardo Luque, alias Lalone di Malaga, lavora su una parete molto più alta con un pennello e un rullo da pittura su una piattaforma elevatrice. Uno sguardo più attento rivela alcuni pezzi dei toponimi di Malaga e Basilea, che si uniranno fino a venerdì nel titolo della campagna «Málaga loves Basel».

Le due opere verranno inaugurate proprio venerdì, alla presenza dell'ambasciatrice spagnola Celsa Nuño, del vicesindaco di Malaga Jacobo Florido e della consigliera di Stato basilese Esther Keller (Verdi liberali).

Inoltre, con questa campagna, Malaga, che ha proposto il progetto alla città renana, vuole pubblicizzarsi come località turistica. D'altra parte, la città di Basilea verrà omaggiata come luogo del miracolo di Picasso del 1967.

All'epoca, l'elettorato basilese approvò l'acquisto di due delle prime opere capitali di Picasso, che sarebbero scomparse dal Kunstmuseum di Basilea, nel quale si trovavano in prestito, perché parte di una liquidazione fallimentare. La popolazione raccolse i fondi per l'acquisto dei due dipinti e Picasso fu talmente toccato da questa azione che donò spontaneamente a Basilea altre quattro sue opere.

dosp, ats