Una ragnatela gigante (immagine d'archivio). Keystone

Nella Grotta dello Zolfo tra Albania e Grecia è stata trovata una «mega-ragnatela»: oltre 100 metri quadrati e più di 111'000 ragni in un'unica colonia cooperativa.

Hai fretta? blue News riassume per te La struttura è un groviglio interconnesso di migliaia di tele a imbuto, fusesi nel tempo in un'architettura «corale» ideale per caccia e protezione.

Il team guidato dal biologo István Urák parla di «innumerevoli sorprese» della natura e di un'emozione fatta di ammirazione, rispetto e gratitudine.

Per l'eccezionalità del sito, gli studiosi chiedono di preservare la colonia, coordinando regole di accesso e monitoraggio tra i due Paesi. Mostra di più

Nelle profondità della Grotta dello Zolfo, al confine tra Albania e Grecia, i ricercatori hanno individuato quella che potrebbe essere la ragnatela più grande mai osservata: una colonia che copre oltre 100 metri quadrati e ospita più di 111'000 ragni.

Come riferisce «Il Gazzettino» , la struttura non è una singola tela, ma un groviglio interconnesso di migliaia di tele a imbuto, saldate nel tempo in un’unica architettura «corale», ideale per catturare prede e proteggere la colonia nel microclima stabile della grotta.

A guidare lo studio è István Urák, professore di biologia presso l'Università Sapientia della Transilvania, che parla di «innumerevoli sorprese» che il mondo naturale ha ancora in serbo e descrive l’emozione della scoperta con «ammirazione, rispetto e gratitudine».

Il team sottolinea che non si sapeva che le specie coinvolte potessero radunarsi e cooperare su questa scala.

Proprio per l'eccezionalità del sito, gli studiosi invitano a preservare la colonia, evidenziando anche le sfide legate alla posizione transfrontaliera della grotta e alla necessità di regole condivise per l'accesso e il monitoraggio.