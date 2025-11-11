  1. Clienti privati
La città dei 111'000 ragni Scoperta un'incredibile ragnatela di oltre 100 metri quadrati, ecco dove

11.11.2025

Una ragnatela gigante (immagine d'archivio).
Keystone

Nella Grotta dello Zolfo tra Albania e Grecia è stata trovata una «mega-ragnatela»: oltre 100 metri quadrati e più di 111'000 ragni in un'unica colonia cooperativa.

Nicolò Forni

11.11.2025, 10:40

11.11.2025, 10:57

Nelle profondità della Grotta dello Zolfo, al confine tra Albania e Grecia, i ricercatori hanno individuato quella che potrebbe essere la ragnatela più grande mai osservata: una colonia che copre oltre 100 metri quadrati e ospita più di 111'000 ragni.

Come riferisce «Il Gazzettino» , la struttura non è una singola tela, ma un groviglio interconnesso di migliaia di tele a imbuto, saldate nel tempo in un’unica architettura «corale», ideale per catturare prede e proteggere la colonia nel microclima stabile della grotta.

A guidare lo studio è István Urák, professore di biologia presso l'Università Sapientia della Transilvania, che parla di «innumerevoli sorprese» che il mondo naturale ha ancora in serbo e descrive l’emozione della scoperta con «ammirazione, rispetto e gratitudine».

Il team sottolinea che non si sapeva che le specie coinvolte potessero radunarsi e cooperare su questa scala.

Proprio per l'eccezionalità del sito, gli studiosi invitano a preservare la colonia, evidenziando anche le sfide legate alla posizione transfrontaliera della grotta e alla necessità di regole condivise per l'accesso e il monitoraggio.

